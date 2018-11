Lossatal

„Unser Achim ist ein Fall fürs Guinness-Buch der Rekorde“, sagte Matthias Haase als Vorsitzender des TSV Blau-Gelb Großzschepa über Joachim Liebmann, der zu einem Veteranentreffen von Fußballern ins Vereinslokal eingeladen hatte. Haases Wertschätzung kam nicht von ungefähr, denn der „noch“ 89-Jährige leitete 63 Jahre die Sektion Fußball.

„Ich war gerade 25, als ich die Sektionsleitung übernahm und nicht gleich wieder loskriegte“, blickte er auf diese Zeit zurück. Erst vergangenes Jahr habe sich ein „würdiger Nachfolger“ gefunden. Dass Liebmann als sportives Urgestein dennoch immer wieder nach vorne prescht, wenn es im Verein etwas zu organisieren gibt, wie beispielsweise dieses Treffen, liegt bei ihm wohl im Blut. Er kickte nämlich in seinen besten Fußballerjahren als Stürmer.

Für Jubiläumsfeier im Vorjahr fehlte das Geld

„Unser Verein wurde 1927 gegründet. Das 75-jährige Bestehen konnten wir noch ganz groß feiern. Doch für das 90-Jährige im letzten Jahr hat es am Geld gefehlt. Deshalb wollten wir wenigstens mit den alten Haudegen aus jener Zeit, die noch leben und an die wir uns erinnern konnten, in gemütlicher Runde zusammenkommen.“

Rund 50 Teilnehmer tauschten sich aus

Was Liebmann deshalb als „reine Privatinitiative“ bezeichnete, bedurfte jedoch der Hilfe Dritter. Und die bekam er gerne von Volker Heller, Uwe Friedrich, Lutz Otto und Hans Karnahl. So kamen etwa 50 Mann zusammen, die sich sichtlich über das Wiedersehen freuten und den Abend genossen haben. Wohl auch, weil viele Text- und Bilddokumente an ihre aktive Fußballerzeit erinnerten.

