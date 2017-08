Gastronom beklagt Informationsmangel zur Antifa-Demo in Wurzen

Bürger in Sorge

Harsche Kritik an der Informationspolitik zur geplanten Kundgebung am 2. September in Wurzen hat jetzt der Inhaber des Restaurants St. Wenzel/First Diner geübt. Aus Sicht von Mathias Schkuhr werden die Bürger, insbesondere die Geschäftsleute von der Stadtverwaltung mit ihren Sorgen und Ängsten allein gelassen.