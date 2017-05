Als am 5. Juni 2002 zehn Personen den Verein zum Wohl der Tiere gründeten, ging es zunächst darum, sich vor allem um alte Tiere zu kümmern. Mittlerweile ist daraus mehr geworden. So vermittelt der Gnadenhof Lossa auch Tiere und bietet Pensionszimmer an. Davon überzeugen, können sich die Gäste der Geburtstagsfeier am Wochenende.