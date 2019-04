Landkreis Leipzig

Mit den frühlingshaften Temperaturen steigt die Waldbrandgefahr. Das könnte das aus für viele Osterfeuer bedeuten. Während in Regionen mit leichten Böden wie Nordsachsen bereits Alarmstufe 4 herrscht, hält sich die Gefahr im Landkreis Leipzig noch in Grenzen. Aber der Deutsche Wetterdienst warnt: „In den nächsten Tagen erwärmt sich die Luft im Tagesverlauf zum Teil auf über 20 Grad. Dazu gibt es nahezu uneingeschränkt Sonnenschein und böigen Ostwind. Das führt zu jahreszeitlich maximalen Verdunstungsmengen, sodass sowohl die Streuauflage des Waldbodens als auch der Boden selbst in den oberen Schichten weiter austrocknen“. Konkret bedeutet das: Die Waldbrandgefahr steigt. Jetzt hat die Stadt Taucha in Nordsachsen Konsequenzen gezogen, die erteilten Genehmigungen für Osterfeuer wurden zurückgenommen. Schkeuditz hat kurzerhand die Auflagen verschärft.

Gefahrenstufe 3: Borna und Grimma appellieren an Eigenverantwortung

Im Landkreis Leipzig herrscht bisher weiter Waldbrandgefahrenstufe 3. „Bei uns bleibt alles wie im Vorjahr auch“, sagt Pressesprecher Hans-Robert Scheibe in Borna. „Und natürlich vertrauen wir bei erteilten Genehmigungen darauf, dass die Veranstalter wetterbedingt angepasst reagieren.“ Einen ähnlichen Ansatz hat die Verwaltung der Stadt Grimma. Brauchtumsfeuer erfordern hier keine Genehmigung, ein Merkblatt appelliert an die Eigenverantwortung der Veranstalter.

In Naunhof vielleicht kein Feuer

In Naunhof gilt eine andere Devise: „Das Lagerfeuer ist ab Waldbrandstufe 3 verboten, auch wenn es zuvor genehmigt wurde, “ so steht es fett und unterstrichen in dem Merkblatt, dass Veranstaltern genehmigter Feuer an die Hand gegeben wird. Gedeckt ist dieser Satz durch die Polizeiordnung, Stadtsprecherin Anja Lohn möchte trotzdem besänftigen: „Noch ist ja nicht sicher, welche Gefahrenstufe an dem Tag herrscht“. Die Stadt Wurzen möchte sich mit derlei Eventualitäten gar nicht erst herumschlagen. „Wir sind da sehr streng“, sagt Stadtsprecherin Cornelia Hanspach. „In Wurzen und seinen Ortsteilen gibt es gar keine genehmigten Feuer“.

Naturschutzbund erinnert an andere Gefahren

Das wäre auch eine Lösung und für alle anderen Veranstalter und Besucher von traditionellen Osterfeuern, gilt weiter ein verantwortlicher Umgang mit dem Feuer nach bestehenden Regeln: Kein Feuer darf näher als 100 Meter am Waldrand gezündet, das Brennholz nicht höher als eineinhalb Meter geschichtet werden – und nicht zuletzt, das ist vor allem dem Naturschutzbund Sachsen wichtig, ist nicht nur auf den Wald, sondern auch auf jene Tiere zu achten, die im Schichtholz Zuflucht gesucht haben und denen die Chance gegeben werden muss, sich vor dem Feuer in Sicherheit zu bringen.

Von Anna Flora Schade