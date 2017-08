Gefährliche Staatsstraße: „Muldental in Fahrt“ bringt Bürger in Rage

So ganz auf Gegenliebe stößt das Nahverkehrskonzept „Muldental in Fahrt“ nicht. Zur Gemeinderatssitzung in Belgershain brachte Familienvater Frank Zimmermann seinen Unmut zu Ausdruck. Denn die stark befahrene Staatsstraße 38 in Threna erweist sich für Schulkinder als Risikofaktor Nummer eins.