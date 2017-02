Landkreis Leipzig. Die zunehmende Zahl von Geflügelpest-Fällen im Landkreis Leipzig ist nicht nur ein Problem für Vogelhalter. Auch Hunde- und Katzenbesitzer bekommen die Auswirkungen zu spüren. Um das Risiko einer Weiterverbreitung der Krankheit zu minimieren, gilt in den sogenannten Restriktionsgebieten rund um Fundstellen Leinenzwang für Hunde. Katzen stehen unter Hausarrest.

Auch wenn diese Praxis teilweise auf Unverständnis bei den Tierhaltern trifft, betont Brigitte Laux, Sprecherin des Landratsamtes, wie wichtig es ist, sich an diese Anordnungen zu halten: „Wir haben hier eine Akutsituation, in der man alles tun muss, um Ansteckungen zu verhindern.“

Man könne freilebende Tiere nicht einsperren, aber das Risiko, das durch gehaltene Tiere entsteht, könne auf diese Weise massiv eingeschränkt werden. Und das sei enorm wichtig. „In so einer Situation ist auch keine Einzelfallentscheidung möglich“, betont sie mit Verweis darauf, dass infizierte Vögel überall zu finden seien und der Aktionsradius insbesondere von Katzen sehr groß sei.

„Sowohl Hunde als auch Katzen können, wenn sie mit toten Vögeln in Kontakt kommen, das Virus in Geflügelbestände weiterführen“, so Laux. Die Folge sei ein Massensterben infizierter Vögel – sowohl in freier Wildbahn als auch in Gefangenschaft.

In den betroffenen Gebieten – aktuell sind es acht, deren Ausdehnung im Geoportal unter www.geoportal-lkl.de einsehbar ist – gibt es stichprobenartige Kontrollen zur Einhaltung der Auflagen für Tierhalter. Auch die Mitarbeiter des Veterinäramts seien vermehrt unterwegs. „Insgesamt gehen wir aber davon aus, dass die Halter sich vernünftig zeigen“, so Laux.

Zurzeit sind im Landkreis 15 Fälle der Geflügelpest registriert. Die Einschränkungen gelten für mindestens 21 Tage, „aber aktuell müssen aufgrund neuer Ausbrüche die Restriktionszeiten oft verlängert werden“, informiert die Sprecherin.

Von nhr