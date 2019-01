Grimma

Exakt 20 800 Euro reicht die Stiftung der Sparkasse Muldental in diesem Jahr aus und fördert damit insgesamt sieben gemeinnützige Projekte. Am Dienstag wurden in einer feierlichen Stunde im Stammhaus der Sparkasse in Grimma die symbolischen Schecks überreicht. Die Fördersummen reichen von 1300 bis 5000 Euro.

In den Genuss des Geldes kommen die Triathlonfreunde Muldental, die in diesem Jahr Ende Juni erneut die deutschen Triathlon-Meisterschaften der Jugend und Junioren in Grimma ausrichten, ebenso wie der Förderverein der Grundschule Otterwisch für das Vorhaben „Kleine Künstler im Zirkus“ und der Heimatverein Seelingstädt, der sich für den Speicher PC-Technik anschaffen möchte. Einmal mehr wird das Jugendblasorchester Grimma von der Sparkassenstiftung unterstützt. Es nutzt die Mittel für die diesjährige Reise der jungen Musiker ins russische Sotschi. Ebenso bedacht werden der Förderverein der Sophienschule Colditz für die berufsorientierende Veranstaltung „Schul-Skills“ und der Jagdhaus-Verein für seine Kulturreihe im barocken Kleinod in Kössern. Schließlich profitiert auch der Geopark Porphyrland von den Zuwendungen der 2005 ins Leben gerufenen Stiftung. Er will mit dem Förderverein der Nerchauer Kita „Gans schön fit“ und einem Nerchauer Imker für die Kinder einen Bienen-Schaukasten errichten.

Insgesamt waren neun Anträge mit einem Volumen von 36 000 Euro eingegangen und damit deutlich weniger als im Jahr zuvor. Anträge auf Förderung im Jahr 2020 können Vereine und Einrichtungen bis zum 15. Oktober stellen.

Von Frank Prenzel