Lossatal/Fallkenhain

Ende gut, alles gut: Eigentlich sollte die neue Elternbeitragssatzung schon am 19. November über die parlamentarische Bühne des Gemeinderates Lossatal gehen. Doch die Beschlussvorlage scheiterte am knappen Veto der Abgeordneten, da die Verwaltung aufgrund von wachsenden Kosten in den Kindereinrichtungen eine Erhöhung zu Papier brachte.

Bürgermeister geht in Widerspruch

Daher setzte Bürgermeister Uwe Weigelt ( SPD) das Statut am 10. Dezember erneut auf die Tagesordnung – allerdings mit dem Hinweis, dass sich die Beiträge nicht ändern werden, sondern alles beim Alten bleibe. Das Ratsgremium warf aber selbst den Kompromiss über Bord und lehnte ihn mit acht zu sieben Stimmen ab. Die Folge daraus: Weigelt legte offiziell Widerspruch ein, um Schaden für die Kommune abzuwenden. Denn das Lossatal hatte zu diesem Zeitpunkt keine Rechtsgrundlage mehr, Elternbeiträge zu erheben. Zugleich berief der Rathauschef eine Sondersitzung ein, die am Mittwochabend im Sitzungsraum des Rathauses Falkenhain stattfand und sich lediglich um das eine Thema drehte.

Kita-Kosten steigen von Jahr zu Jahr

Hierbei schilderten Hauptamtsleiterin Heike Markus sowie Kämmerer Norman Gebhardt den Räten nochmals eindringlich und anhand von Zahlen, mit welchen Nachteilen nunmehr die Gemeinde rechnen müsse. Vor allem erläuterten sie, dass die Kosten für die Betreuung seit Jahren stetig ansteigen. Standen 2016 noch 2,2 Millionen Euro unterm Summenstrich sind es 2018 insgesamt knapp 2,5 Millionen. Für 2019 weist die Verwaltung sogar 2,8 Millionen Euro aus. Der Zuwachs, so Markus, würde unter anderem durch den Anstieg der Betriebskosten für die sechs Lossataler Einrichtungen und durch höhere Personalkosten verursacht. Darüber hinaus stockte die Kita „Hohburger Zwerge“ ihre Kapazität um zehn Krippenplätze auf.

Elternanteil beträgt 413 902 Euro

Nach dem sächsischen Kita-Gesetz müssen die Kommunen jährlich die durchschnittlichen Betriebskosten pro Platz und Einrichtungsart ermitteln, die dann als Bemessungsbasis zur Erhebung der Gebühren herangezogen werden. Die Deckung der Gesamtkosten erfolgt per Drittelregelung durch die Gemeinden, den Freistaat und die Eltern. Dieses Jahr betrug übrigens der Elternanteil 413 902 Euro, Lossatal beglich 1,239 Millionen und das Land 812 058 Euro.

Die Statistik von Hauptamtsleiterin Markus überzeugte, während Bürgermeister Weigelt noch anfügte, dass in Zukunft auch die steigende Kinderzahl eine Rolle bei den wachsenden Mehrkosten spielen wird. „Bereits zum heutigen Stichtag verzeichnen wir 44 Geburten.“

Neues Statut tritt am 1. Februar in Kraft

Nur 32 Minuten nach Beginn der Tagung hoben von den 13 anwesenden Gemeinderäten zwölf die Hand für die Elternbeitragssatzung, nur Helmut Lischke (UWV) stimmte mit Nein. Das Statut tritt damit am 1. Februar 2019 in Kraft – ohne Erhöhung für Eltern, jedoch mit einer Neuerung. „Bei Bedarf bieten wir jetzt sogar eine Betreuung der Kinder von elf Stunden an“, so Markus.

Von Kai-Uwe Brandt