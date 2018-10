Lossatal/Wurzen

Vom Lossatal her weht eine gehörige Brise Gegenwind. Anlass dafür ist ein Vorschlag aus Wurzen, den Oberbürgermeister Jörg Röglin (SPD) im August erstmals im parlamentarischen Kulturausschuss vorstellte. Damals offerierte der Stadthauschef den Gremiumsmitgliedern seine Idee zur Gründung eines Schulzweckverbandes (SZV) für das Wurzener Land, also in Allianz mit den Nachbarn Bennewitz, Thallwitz und Lossatal. Dabei hinterließ Röglin den Eindruck, dass das Vorhaben mit allen künftigen Partnern bereits auf kurzem Dienstweg abgestimmt wurde. Mitnichten!

Lossataler Räte fühlen sich übergangen

„Es kann nicht sein, dass wir Lossataler Gemeinderäte von den Plänen aus der Zeitung erfahren“, bemängelte der Abgeordnete Winfried Kluge (Bürger für Lossatal) zur jüngsten Ratstagung die Vorgehensweise. Doch nicht nur ihm stieß der informelle Alleingang bitter auf. Ebenso kritisierte Simone Tiesies (CDU) die Art und Weise der Entwicklung. Mehr noch!

Bürgermeister Weigelt spricht von absolutem Schnellschuss

Nach Auffassung des Lossataler Bürgermeisters Uwe Weigelt (SPD) sei der Wurzener Vorstoß ein „absoluter Schnellschuss“.

Angesichts des monatelangen Tauziehens um einen eventuellen Neubau beziehungsweise die Sanierung der Grundschule „An der Sternwarte“ oder die damit verbundene Debatte zweier künftiger „Schulkombinate mit über 1000 Schülern“ im Süden und Norden der Muldestadt gehe Röglin mit dem SZV-Entwurf „den fünften vor dem ersten Schritt“. Weigelt weiter: „Für mich ist das Thema zur falschen Zeit am falschen Ort angesprochen worden.“ Zunächst müsse Wurzen erst einmal seine Sachen in Ordnung bringen, fügt er an.

Gemeinderat Kluge: Lossatal braucht keinen Schulzweckverband

In diesem Zusammenhang erinnerte Gemeinderat Kluge an die kontinuierlich fließenden Investitionen in die Lossataler Bildungslandschaft, von denen die Oberschule in Falkenhain und die Grundschule in Hohburg profitierten. Sein Fazit deshalb: „Wir brauchen keinen Schulzweckverband!“

Wie berichtet, liebäugelt Röglin schon seit längerem mit einem Zweckverband, weil Prognosen der Schülerzahlen bis 2024 von einem Zuwachs ausgehen und die derzeitigen Kapazitäten dann nicht reichen werden. Daher plane Bennewitz sogar den Bau einer zweizügigen Oberschule, um zumindest den Eigenbedarf zu decken. Ein Verband, bestehend aus sieben Grund-, zwei Oberschulen, das Lichtwergymnasium in Wurzen sowie sieben Horten, könnte Röglin zufolge die Schülerströme besser lenken. Konkret würde die Organisation das Personal und die Ausstattung, die Bewirtschaftung und eventuell die Gebäude verantworten. Vorteile eines solchen Konstrukts sieht der Wurzener unter anderem in einem „gesunden Wettbewerb“ zwischen den Bildungsstätten und in der Entlastung der Gemeindehaushalte.

Da der erste Aufschlag des Oberbürgermeisters im August ins Leere ging, die Zweifel im Kulturausschuss überwogen, setzte er seinen Wunsch einen Monat später erneut auf die Tagesordnung. Insbesondere die Fraktion der Linken und die Christdemokraten sprachen sich für einen SVZ-Gründung aus, was Röglin letztlich als positives Signal zum Weitermachen wertete – allerdings ohne Wissen um die Lossataler Bedenken.

Von Kai-Uwe Brandt