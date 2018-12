Wurzen

Auf der Kinderstation im Krankenhaus Wurzen leuchtet zwar ein festlich geschmückter Tannenbaum, und eine kreative Weihnachtsdekoration erfreut das Auge der Patienten und Besucher. Doch all das kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass es auch in diesem Jahr wieder einige Kinder geben wird, die Weihnachten nicht im Kreis ihrer Familie verbringen können, sondern im Krankenhaus versorgt werden müssen.

Kinder müssen Heiligabend das Krankenbett hüten

Statt vom Weihnachtsmann im roten Mantel und Engeln in weißem Tüll bekommen die erkrankten und teils sogar bettlägerigen Kinder rund um die Uhr Besuch von Schwestern und Ärzten in weißen Kitteln. Womit ebenfalls erwähnt sei, dass auch medizinisches Personal sowie Mitarbeiter der materiell-technischen Versorgung am Heiligen Abend das traute Heim mit den Behandlungs- und Krankenzimmern tauschen müssen. Der Förderverein des Krankenhauses weiß diese emotionale Belastung über die Weihnachtsfeiertage einzuordnen und hat sich auch in diesem Jahr engagiert, um etwas Freude in den anstrengenden Krankenhausalltag zu bringen.

Förderverein und Geschäftsleitung bringen Gabensack

Und so hat der Förderverein gemeinsam mit der Geschäftsleitung einen prall gefüllten Gabensack in die Kinderabteilung des Krankenhauses gebuckelt, um ihn dort unter dem Tannenbaum zu entleeren. Drin waren liebevoll verpackte Spielsachen und Bücher, die über die Feiertage aber auch darüber hinaus helfen mögen, die Zeit im Krankenbett kurzweilig zu gestalten.

Mit einer Spende aus dem Erlös einer Bastelaktion mit Kindern unterstützt der REWE-Markt Wurzen die Geschenkaktion für die Kinderstation im Krankenhaus Wurzen. Quelle: Frank Schmidt

Und sollte da noch ein kleiner Wunsch offen bleiben, kann dieser mithilfe des Wurzener REWE-Marktes erfüllt werden. Denn der Erlös aus einer Bastelaktion mit Kindern ist als Geldspende für die Kinderstation dazu gekommen.

Von Frank Schmidt