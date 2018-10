Lossatal/Falkenhain

Bewegungsarmut, schlechte Ernährung und in der Folge Übergewicht und diverse Krankheitsbilder: Die Gemeinde Falkenhain will dieser um sich greifenden negativen Entwicklung nicht tatenlos zusehen. Deshalb lud sie am Sonnabend ins Sportzentrum Lossatal zum ersten kommunalen Gesundheitstag ein.

„Wir wollen mit diesem Angebot die Bevölkerung zum einen über das Thema Gesundheit informieren und Angebote in diesem Bereich vorstellen. Und zum anderen bei dieser Gelegenheit Dienstleister wie Optiker, Apotheker und Hörgeräteakustiker zu jenen unserer älteren Einwohner bringen, für die es keine Selbstverständlichkeit ist, nach Wurzen zu fahren“, sagte Hauptamtsleiterin Heike Markus.

Informationen zur Sauerkraut-Herstellung

Entsprechend bunt gemischt waren die Angebote im Sportzentrum. Die Palette reichte von einem Stand des Bundessortenamtes über die Präsenz der AOK, der Volkshochschule Muldental sowie des DRK bis hin zu Offerten in den Bereichen Hypnose, Osteoporose und Physiotherapie.

Neben einer Fruchtsaftverkostung sorgte unter anderem Cornelia Hanspach mit Informationen zur Sauerkraut-Herstellung in der eigenen Küche für den kulinarischen Teil des ersten Falkenhainer Gesundheitstages. „Zum einen ist Sauerkraut ein sehr gesundes Lebensmittel, das in der Heimproduktion neben dem Kraut nur noch Salz enthält. Und zum anderen halte ich es für wichtig, dass die alten Traditionen und Rezepturen nicht in Vergessenheit geraten“, sagte die Wurzener Stadtsprecherin.

Fit bis ins hohe Alter: Der SV Falkenhain lud mit einem Bewegungsparcours im Sportzentrum Lossatal zum Mitmachen ein. Quelle: Roger Dietze

Überhaupt die Alten: Jene, die auf dem Lande leben, kennen sich laut dem Lossataler Bürgermeister Uwe Weigelt (SPD) noch mehrheitlich gut mit gesundem Essen aus. „Hinzu kommt, dass die Menschen hier in ihren Gärten und auf ihren Feldern körperlich gefordert sind, von intakter Natur umgeben sind und gute Landluft einatmen“, so das Gemeindeoberhaupt.

Gemeindechef: Bewohner halten sich fit

Er habe den Eindruck, dass sich die Vertreter der Generation 65 plus unter der Lossataler Einwohnerschaft mit Bewegung fit hielten. 40 000 Besucher in diesem Jahr im Dornreichenbacher Tiergehege seien für ihn ein weiterer Beweis dafür, dass die Menschen aktiv von den Angeboten ihrer Heimat Gebrauch machten. „Eine frühere überregionale Kampagne trug einmal den Namen ‚Hoch vom Sofa’. Ich möchte behaupten, dass sich dieser Slogan im Lossatal verselbstständigt hat. Wir als Verwaltung leisten unseren Beitrag in Form etwa des Radwegeneubaus und der Sanierung von Sportanlagen wie der in Hohburg sowie der Neubau in Falkenhain.“

Das Angebot wird rege genutzt, sagte Hallenkoordinatorin Sylke Hempel. „Die Falkenhainer Oberschule und der hiesige Sportverein sorgen maßgeblich dafür, dass die Halle unter der Woche zu 90 Prozent ausgelastet ist, lediglich am Sonntag und zum Teil am Sonnabend gibt es noch freie Kapazitäten.“ Der Sportverein strahlt insbesondere mit seiner traditions- und erfolgreichen Turnabteilung über den Landkreis hinaus. Eine Abteilung, in der laut Sportvereins-Vorstandsmitglied Monika Kretzschmar die Nachwuchssituation ebenso wie in der Fußballsektion gut ist, wohingegen in den übrigen Abteilungen Kegeln, Schach, Badminton, Tischtennis und Volleyball noch Luft nach oben sei.

Von Roger Dietze