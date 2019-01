Borsdorf

Zu seinem traditionellen Neujahrsempfang hatte der Gewerbeverein Borsdorf-Parthenaue diesmal in die Räume der Freiwilligen Feuerwehr Borsdorf eingeladen. Gäste waren unter anderem der Erste Beigeordnete des Landrates, Gerald Lehne, Bürgermeister Ludwig Martin, der Präsident der IHK Leipzig, Kristian Kirpal, sowie Vertreter aus Wirtschaft, Bildung und Politik.

Borsdorfer Feuerwehr ist 125 Jahre alt

Nach einer Hausführung und interessanten Ausführungen von Ortswehrleiter Jens Beckmann zur Arbeit der Feuerwehr in der Gemeinde gab Karsten Fuhrig als Vorsitzender des Gewerbevereins einen Rückblick auf das Jahr 2018 und eine Vorschau auf 2019. „Auch in diesem Jahr wird es eine Familien- und Gewerbemesse im Autopark Borsdorf geben“, verwies er auf die wichtigste Veranstaltung des Vereins, die am 12. Mai zum neunten Mal stattfindet.

Gewerbeverein spendet für Nachwuchs in Borsdorf

Heimatforscher Gerhard Otto rundete den Abend mit einem Blick in die Geschichte der Borsdorfer Feuerwehr ab, die in diesem Jahr ihr 125-jähriges Bestehen feiert. Da Otto mit seinen ortsgeschichtlichen Recherchen über all die Jahre hinweg die Familien- und Gewerbemesse in Form von Ausstellungen bereicherte, erhielt er in diesem Rahmen 200 Euro für seine Arbeit. Fuhrig lobte aber auch die Arbeit der Feuerwehrleute und honorierte diese im Namen des Gewerbevereins mit einer Spende für die Jugendarbeit in Höhe von 300 Euro.

Neues Ehrenmitglied im Verein

Außerdem nutzte Karsten Fuhrig die Gelegenheit, Reinhard Vollmann als erstes Ehrenmitglied im Verein zu begrüßen. Vollmann war seit 2011 aktives Mitglied im Verein und wäre sonst auf Grund der altersbedingten Schließung seiner Firma ausgeschieden.

Bei einer deftigen Suppe aus der Gulaschkanone und einem Glas Sekt wurden anschließend nette und interessante Gespräche geführt und sicherlich der eine oder andere neue Kontakt geknüpft.

Von LVZ