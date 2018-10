Lastau

Das Ende des Tierheimes ist beschlossene Sache. Am Mittwoch luden die ehrenamtlichen Tierschützer vom Verein „Vierpfotenhof“ zum Abschieds- und Dankeschöntag ein. Und der war für viele Besucher eine gute Gelegenheit, nach möglichen vierbeinigen Begleitern Ausschau zu halten.

Die Vermittlung ist oft nicht ganz einfach, schließlich werden in Lastau viele alte und kranke Tiere betreut. Ein Beispiel dafür sind Baghira und Shanty, zwei 16 beziehungsweise 11 Jahre alte Katzen. „Die suchen wirklich dringend ein neues Zuhause“, berichtete Cornelia Berger. Insgesamt leben derzeit rund 25 Katzen im Gnadenhof, bei den meisten handelt es sich jedoch um „jüngere Semester“ im Alter zwischen zwei und vier Jahren. „Einige davon sind aber sehr scheu, da suchen wir Besitzer mit sehr viel Geduld.“

Bis Jahresende werden Tiere vermittelt

Die Suche nach neuen Tierhaltern laufe weiter. „Das ist heute kein Ausverkauf der Tiere. Deshalb schleusen wird die Besucher hier ja auch nicht durch. Wer ernsthaftes Interesse hat, der kann sich die Tiere auch mal anschauen“, so Berger. Auf großes Interesse stieß auch der hauseigene Flohmarkt, der etliche Sammelstücke aus verschiedenen Epochen bereithielt. „Im April hatten wir unseren letzten Flohmarkt, seitdem kam wieder einiges hinzu“, sagte Berger. Der Erlös kam direkt wieder den Tiere zugute.

Hängebauchschweine im Sechserpack stehen im Stall des Gnadenhofes. Die Tiere sind ein eingeschworenes Team und werden deshalb auch nur geschlossen abgegeben, betonte Mandy Laubmann. „Die laufen bei uns oft auf dem Hof herum.“ Und das trotz einiger Einschränkungen, denn einige sind taub oder blind, eines der Tiere ist sogar beides. „Das orientiert sich dann immer an den anderen Mitgliedern der Gruppe“, erklärte Katrin Ambrozik. Immerhin konnten die Vereinsmitglieder am Feiertag schon ernsthafte Interessenten für die Schweine begrüßen. „Die Leute haben ein großes Grundstück und müssen nun noch etwas umbauen. Sie wollen sich melden, wenn sie damit fertig sind.“

Hilfe am Spinnrad

Mit vor Ort war am Mittwoch auch Annett Hoser, die sich bei der Arbeit am Spinnrad zuschauen ließ. „Die Schaf- und Alpaka-Wolle stammt hier vom Gnadenhof, mit Heike Kühn habe ich sie dann gesponnen. Die Erlöse aus dem Verkauf gingen dann wieder an den Gnadenhof. Das war immer ein Geben und Nehmen.“ Als die Nachricht vom Aus in Lastau kam, sei sie sehr überrascht gewesen. „Damit hatten wir nicht gerechnet.“ Doch auch künftig möchte sie per Spinnrad Einrichtungen des Tierschutzes unter die Arme greifen.

Bis Jahresende geht die Vermittlung von Tieren weiter, Interessenten können sich vor Ort in der Dorfstraße 9 in Lastau melden, oder per Telefon unter 037292 65899, per Funk unter 0173 8272527.

Von Bert Endruszeit