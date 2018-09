Machern

Machern hatte am Wochenende doppelten Grund zum Feiern: Das 10. Fest der Vereine, in dessen Rahmen zugleich das 25-jährige Jubiläum des Fördervereins Schloss- und Landschaftsgarten zu Machern begangen wurde. Die Naturbühne an der Ritterburg bot hierfür einen würdigen Rahmen. Schon auf dem Weg dorthin wurden die Besucher von zauberhaften Klängen begrüßt, die einige Schüler der Musikschule Muldental an zwei Tempeln des Parks darboten. Außerdem luden zwei Tretboote die Gäste zu einer Fahrt über den Parkteich ein, was begeistert genutzt wurde.

Ausstellung zur Geschichte des Fördervereins

Viele Besucher schlenderten durch den Macherner Park und ließen sich vom Angebot der Vereine inspirieren. Quelle: privat

Der Förderverein informierte im Agnestempel mit einer Ausstellung über Geschichte und künftige Vorhaben des Vereins. Während der Begrüßung durch die Moderatorin des Runden Tisches der Vereine, Bettina Fuß, sowie den neuen stellvertretenden Bürgermeister, Karsten Frosch, wandelten Carl Heinrich August Graf von Lindenau und seine Gemahlin Christiane Henriette Gräfin von Lindenau vorbei an den Gästen zur Naturbühne und begrüßten die Gäste des Festes in herrschaftlichen Gewändern in ihrem Schlosspark. Beide begleiteten die Darsteller auf der Bühne durch das Nachmittagsprogramm.

Buntes Programm für alle Altersgruppen

24 Vereine beziehungsweise kulturelle Angebote boten Groß und Klein ein vielfältiges Programm mit zahlreichen Mit-mach-Aktionen. Für jeden Geschmack war etwas dabei: Den Auftakt bildete das gemeinsame Programm des Chores Germania Gerichshain und der Grundschulkinder des Bildungszentrums Püchau. Auf der Bühne präsentierten sich ebenso Lady Diamonds & Friends vom Kinderheim Machern. Die Mädchen und Jungen der Grundschule Machern wurden für ihre gesungene Geschichte vom Gänseblümchen, das so groß wie eine Sonnenblume werden wollte, von den Zuschauern gefeiert. Die Gruppe „Artistik for Fun“ alias Johannes Fix und Andrè Rotter lockten nach und nach immer mehr Kinder zu einem musikalisch begleiteten Artistik-Workshop auf die Bühne. DJ Christoph Böhme sorgte mit seiner Musik für beste Stimmung.

Fahrt über den Parkteich. Quelle: privat

Über den Nachmittag verteilt gab es Ritterburg-Führungen durch drei Logenbrüder der Freimaurer und Buchlesungen der Bibliothek Machern, welche sehr gut angenommen wurden. An den Ständen konnten Vogelhäuschen gebaut und angemalt werden. Töpfern, Schachspiel, Basteln, Kinderschminken, Airbrush, Tennisspiel, Torwandschießen mit dem Hockeyschläger und Glücksraddrehen sorgten für weitere Abwechslung.

Handgetöpferte Keramik, gebrauchte Bücher für einen Euro aus der Bibliothek und vieles mehr konnten erworben werden. Auch die zu diesem Anlass gedruckte Geschichte „Spuk im Park Machern“ von Gisela Erdmann fand regen Absatz. Sigrun von Loh aus Plagwitz warb für die Unterstützung indonesischer Kinder.

Tanzen bis zur Erschöpfung

In Feierstimmung kam Machern bereits am Freitagabend im Festzelt auf dem Marktplatz. Samstagabend bezauberten die Tänzerinnen der Musikschule Muldental mit Gruppen aus Machern und Wurzen unter dem Titel „Klassik trifft Moderne“ die Zuschauer. Danach wurde bis zur Erschöpfung getanzt. Der Sonntagmorgen wurde von der Combo Gurilly eingeleitet, die das Familienfrühstück mit viel Witz und guter Laune begleitete. Nochmals brillierten die Schüler der Musikschule Muldental – mit getanzten Streichen von Max und Moritz.

Am Agnestempel informierte Vorsitzende Johanna Hanspach (l.) über die Arbeit des Fördervereins. Quelle: privat

Die Organisatorinnen Johanna Hanspach vom Förderverein Schloss und Landschaftsgarten und Bettina Fuß vom Bürgerverein Zunkunft Mache(r)n waren sich einig: Es war ein tolles und dem Anlass sehr würdiges Fest. „Es hat uns große Freude bereitet, zu sehen, wie alles gelingt und die Gäste am liebsten noch länger an der Ritterburg verweilt hätten.“

