Brandis/Waldsteinberg

Schlussstrich unter eine jahrelange Diskussion: Der Brandiser Stadtrat hat eine „städtebauliche Zielstellung“ für Waldsteinberg beschlossen. Das Baugesetzbuch gibt Kommunen die Möglichkeit, durch Verabschiedung so genannter informeller Planungen Leitlinien für die weitere bauliche Entwicklung zu setzen. Diese sollen dann zum Beispiel bei Bebauungsplänen beachtet werden. Im Fall von Waldsteinberg sollen sie einerseits einer behutsamen baulichen Nutzung der Grundstücke dienen und andererseits den Charakter dieses Ortsteiles erhalten.

Transparenz für künftige Bauvorhaben

„Es ist eine Willenserklärung für den unbeplanten Bereich von Waldsteinberg, mehr nicht“, sagte Bürgermeister Arno Jesse ( SPD). „Aber sie gibt Bauwilligen Transparenz bei der Genehmigung und Orientierung, was uns als Stadt wichtig ist.“ Und das ist, einer Zersiedelung entgegenzuwirken. In der Vergangenheit entstanden Einzelbebauungen und Baugebiete – hauptsächlich mit kommerziellem Hintergrund –, die dem ursprünglichen Charakter der Wohn- und Wochenendhaussiedlung entgegenstehen. Der Stadtrat sah sich regelmäßig mit Anträgen auf Ausnahmen vom Mitte der 1990er-Jahre aufgelegten B-Plan konfrontiert. Die Anzahl: dreistellig in 15 Jahren. Damals wurde versucht, über Jahrzehnte Gewachsenes in ein Korsett zu pressen.

Waldsteinberg durch Natur geprägt

Waldsteinberg wurde vor allem ab 1920 durch die Bebauung mit Wohn-, Ferien- und Wochenendhäusern in unterschiedlichen Stilrichtungen und Größen auf weitläufigen Grundstücken, nicht selten zwischen 3000 und 5000 Quadratmeter groß, geprägt. Dadurch ergab sich ein sehr aufgelockertes Erscheinungsbild und durch den alten Baumbestand und kleine Waldflächen sowie Todgraben und Faule Parthe der Eindruck von „Natur pur“. Nicht umsonst bezeichnet der Ortsname das grundlegende Erscheinungsbild dieses Gebietes: Wald – Stein – Berg. „Jede Grundstücksverwertung soll die Erhaltung dieses Gebietscharakters berücksichtigen“, hat der Stadtrat nun festgelegt.

Größe der Grundstücke und Höhe der Häuser

Im Einzelnen heißt das, dass Grundstücken erst ab 3000 Quadratmeter Größe geteilt und danach mindestens noch 1500 Quadratmeter groß sein sowie eine eigene Erschließung haben sollen und eine direkte Zufahrt an einer öffentlichen Straße. Es gelten Mindestabstandsflächen bei der Bebauung zu Straße und Nachbarn. Eine Umnutzung von Wochenend- in Wohngebäude bedarf einer Einzelfallentscheidung. Eine Ersatzbebauung in gleicher Größe ist möglich, wenn eine Sanierung wirtschaftlich nicht sinnvoll ist. Die Firsthöhe wird auf maximal 8,50 m festgesetzt. Und zur Erhaltung des offenen Landschaftsbildes will man keine blickdicht geschlossenen Zaunfelder oder Mauern zulassen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Hochwasservorsorge: Demnach sind die Gräben, die in Waldsteinberg ein System bilden und Oberflächenwasser zu Todgraben und Fauler Parthe leiten, zu erhalten und zu renaturieren.

Diskussion zu den Leitlinien

Die Zustimmung zu den Leitlinien war einhellig, aber auch begleitet von einer gehörigen Portion Skepsis. „Das ist eine Absichtserklärung, was durchsetzbar ist, eine andere Sache“, meinte Roland Eibeck ( CDU). Jürgen Herrn ( SPD) ließ ebenfalls wenig Hoffnung auf einen positiven Effekt durchblicken. „Hier wurden schon lange Fakten geschaffen. Und wer will, kann sich auf den Gleichbehandlungsgrundsatz berufen.“ Auch Ulrich Gäbel (Linke) verwies darauf, dass der Stadtrat viel geduldet und „oft in letzter Instanz verloren“ habe. Was Frank Mieszkalski ( SPD) zu der Bemerkung veranlasste: „Es wäre schön, die Genehmigungsbehörden säßen mit am Tisch und würden sich ebenfalls binden.“

Von Ines Alekowa