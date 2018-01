Großvermieter investiert Rekordsumme und kauft Häuser in der Schillerstraße

Allein die Modernisierung der Theodor-Körner-Straße 82 – 88 kostete zwei Millionen Euro. Fast dreieinhalb Millionen investierte die Wohnungsgenossenschaft Wurzen 2017 in ihren Immobilienbestand – so viel wie seit 20 Jahren nicht mehr. Mit den Kauf dreier Gebäude in der Schillerstraße bewirtschaftet der Großvermieter jetzt 1726 Wohnungen.