Lossatal/Großzschepa

Das Rittergutsgelände in Großzschepa hat sich zu einem Mekka für Jazzfreunde entwickelt, die sich einmal im Jahr in den Fragmenten des historischen Gemäuers treffen, um Musik zu genießen.

Auch an diesem Wochenende war das nicht anders, wo die Band „Beatroot Stompers“ ihren Auftritt hatte. Organisiert wird das einmal jährlich stattfindende Ereignis vom Förderverein Rittergut Großzschepa. „Die Ruinen bieten sich für solche musikalischen Ereignisse gut an. Als wir vor einigen Jahren Jazz im Park ins Leben riefen, kamen bereits zahlreiche Besucher. Einmal haben wir sogar über 300 Leute gezählt“, sagte Michael Kupzok vom Förderverein. Er habe vor Jahrzehnten selber in Wurzen Jazzmusik gespielt. Daher sei nun die Idee geboren, Konzerte dieser Art in Großzschepa zu veranstalten, berichtete Kupzok weiter.

Helfried Borge vom Förderverein möchte auf solche Ereignisse nicht verzichten. „Viele Besucher nutzen die Gelegenheit, sich hier zwanglos zu treffen. Deshalb organisieren wir auch andere Veranstaltungen. Das Parkfest zum Beispiel wird ebenso gut angenommen“, weiß Borge zu berichten.

Spektakuläre Kulisse – die Ruine des alten Rittergutes. Quelle: René Beuckert

Um die Plattform dafür zu schaffen, gestaltete der Verein seit Jahren das Gelände. Gern hätten sie das einstige Rittergut erhalten, doch die finanziellen Mittel dafür reichten nicht aus. „Die Vereinsmitglieder haben Hand angelegt, um wenigstens das Areal mit seinen altehrwürdigen Gemäuern zu erhalten“, hebt Borge das Engagement der Gemeinschaft hervor.

Dixieland und Swing in Großzschepa Lossatal/Großzschepa. Jazz im Park des Ritterguts Großzschepa gibt es wieder am... Gepostet von Lossatal Aktuell - Alles rund ums Lossatal am Donnerstag, 12. Juli 2018

Die Abendveranstaltung im historischen Ambiente lockte auch am Samstag wieder viele Besucher in das Parkareal. Michael Liebig aus Leipzig ist gern der Einladung eines Vereinsmitgliedes gefolgt „Ich bin schon überrascht, was die Großzschepaer auf die Beine gestellt haben“, verriet Liebig.

Jochen Bischof vom Verein versicherte, dass die Jazzveranstaltungen immer wieder ein Erlebnis seien. Und dazu lädt er gern andere ein, die Jazzmusik mögen.

Großzschapa lockte wieder zahlreiche Besucher an die Ruine des alten Rittergutes. Quelle: René Beuckert

Die Band „Beatroot Stompers“ waren übrigens das erste Mal in Großzschepa und hatten zuvor noch nie etwas vom Lossataler Ortsteil gehört. „Es ist eine imposante Kulisse, in der wir spielen. So etwas Außergewöhnliches hat durchaus seinen Reiz, und nach meinem Empfinden passt sie zu unserer Musik“, sagt Matthäus Krzywdzinski.

Nicht nur in den historischen Gemäuern haben die Besucher Platz genommen, auch davor saßen sie oder breiteten einfach Decken aus. Reik Keßler aus Großzschepa war samt seiner Familie gekommen, um gemeinsam einen schönen Abend zu verbringen. „Es ist doch ein wunderbares Erlebnis, vor so einer historischen Kulisse im Park Musik zu hören und miteinander zu reden.

Hungern musste an diesem Abend keiner, denn Quarkschnitten kamen bei den Gästen gut an und waren schnell in aller Munde.

Von René Beuckert