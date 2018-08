Wurzen

In Wurzen brannte in der Nacht zu Donnerstag eine Grünfläche in der Straße Am Steinhof. Als die Beamten gegen 1 Uhr vor Ort eintrafen, brannten Bäume und Sträucher auf einer Gesamtfläche von 50 Quadratmetern. Kameraden der Wurzener Feuerwehr waren bereits dabei, die in Brand geratene Grünfläche zu löschen – Gebäude waren durch die Flammen nicht gefährdet.

Allerdings erlitt ein Augenzeuge eine Rauchgasvergiftung und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Höhe des entstandenen Schadens konnte noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, da im vorliegenden Fall von einer unnatürlichen Ursache ausgegangen werden kann.

Von LVZ