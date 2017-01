Parthenstein/Großsteinberg. Gerda-Adele braucht nicht allzu lange zu überlegen, um eine Antwort auf die Frage nach ihrem Lieblingsfach zu geben. „Religion“, sagt die siebenjährige Großsteinberger Erstklässlerin, die demgegenüber etwas mehr Bedenkzeit für das benötigt, was sie weniger mag. Um schließlich mit einem „nix“ zu antworten.

„Wir sind in der Tat sehr zufrieden, wie sie den Übergang vom Kindergarten zur Schule hinbekommen hat“, bestätigt ihre Mutter Katharina Wolf, die der Parthensteiner Bildungsstätte im Rahmen des am Freitagnachmittag veranstalteten Tages der offenen Tür einen Besuch abgestattet hatte. „Wir haben es nicht bereut, uns gegen die Naunhofer und für die Großsteinberger Grundschule mit ihren kleineren Klassenstärken entschieden zu haben“, so die Eichaerin. Ganz konkret lernen in Gerda-Adeles Klasse 16 Abc-Schützen, womit laut Klassenlehrerin Kristiane Gajek die Voraussetzungen für eine sehr gute Lernatmosphäre gegeben sind. „Mit 16 Kindern lässt es sich sehr angenehm arbeiten“, so die 30-jährige Naunhoferin, die in diesem Schuljahr ihre allererste erste Klasse betreut. „Es ist spannend mitzuerleben, wie die Kinder ihren Platz in der Klasse ein- und welche Aufgaben sie übernehmen“, so die Pädagogin. „Zudem ist es eine Freude zu sehen, wie schnell die Schülerinnen und Schüler in der ersten Klasse Lernerfolge erzielen.“

Für Religionslehrer Roland Klostermann hingegen hält der Unterricht nach Jahrzehnten im Schuldienst nur noch wenige Überraschungen bereit. Gleichwohl merkt man dem 62-Jährigen nicht unbedingt an, dass er die Tage bis zu seiner ihm zum Schuljahresende ins Haus stehenden Pensionierung zählt. „Ich komme sehr gern nach Großsteinberg, um die Kinder hier zu unterrichten“, so Klostermann, der auch im benachbarten Naunhof Religionsunterricht gibt. Allerdings sei dieses sein Fach ein sehr spezielles und deshalb auch nur bedingt mit anderen Fächern wie etwa Mathematik zu vergleichen. „Mir steht viel mehr Zeit zur Verfügung, um mit den Kinder zu reden, und sie wollen auch reden“, so der altgediente Pädagoge.

Noch jung an Dienstjahren ist demgegenüber Michael Bruckauf-Clauß, was den Leipziger aber nicht davon abhielt, nur kurze Zeit nach seinem erfolgreich abgeschlossenen Referendariat zusätzliche Verantwortung zu übernehmen, als im vergangenen Jahr Schulleiterin Marion Dröger von einem Tag auf den anderen krankheitsbedingt ausfiel. Doch den Sprung ins kalte Wasser hat Michael Bruckauf-Clauß ganz offensichtlich so souverän gemeistert, dass er jetzt auch seine Visitenkarte bei der Auswahl eines Nachfolgers respektive einer Nachfolgerin für die langjährige Schulleiterin Marion Dröger abzugeben vorhat. „Ich schätze meine Chancen auf 50 zu 50“, so der kommissarische Großsteinberger Schulleiter. „Denn einerseits sind Schulleiter zwar ein rares Gut, und es gibt neben der unsrigen vier weitere vakante Schulleiter-Stellen im Bildungsagentur-Sprengel. Andererseits habe ich jedoch im Falle einer Bewerbung von außerhalb grundsätzlich die schlechteren Karten, weil die Bildungsagentur Fremdpädagogen den Vorzug gibt“, so Bruckauf-Clauß, der gemeinsam mit seinem Kollegium sowie weiteren Gästen Schulleiterin Marion Dröger am 26. Januar feierlich verabschieden wird.

Von Roger Dietze