Grundschüler in Wurzen und Trebsen haben Besuch. Kilian ist da. Kilian ist aber kein neuer Klassenkamerad, sondern ein Lernprojekt, mit dem „Kinderliteratur anders“, so die genaue Bezeichnung, vorgestellt wird. Lebendig wird es mit einem Theaterstück, in dem das Kinderbuch „Kuckuck, Krake, Kakerlake“ ins Szene gesetzt wird.