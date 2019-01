Kommentar

Schöne Augenblicke kann kein noch so kalter Wind, können keine noch so grauen Wolken trüben. Und am Dienstag war so ein Moment. Die neue Kindertagesstätte, bisher nur als Bauplan auf dem Papier, wird greifbar. Zeitgleich mit dem Gießen der Bodenplatte wurde am Dienstagmorgen der Grundstein gelegt.

Endlich. Denn die neue Kita ist ein Projekt, mit dem sich die Stadt schon seit drei, vier Jahren trägt. Die Kita „Regenbogen“ in der Pappelallee kann mit 68 Kindergarten- und sechs Krippenplätzen sowie 22 Plätzen in der Außenstelle der Krippe in der Waldstraße die Nachfrage nicht mehr decken.

Die Kapazität der neuen Kita, ausgelegt für 180 Kinder, ist deshalb deutlich größer. Im Rathaus hatte man lange auf die passende Förderkulisse gewartet. Mit dem im Juli 2018 übergebenen Bescheid fördert der Landkreis Leipzig 50 Prozent der auf drei Millionen Euro veranschlagten Baukosten.

Aber ab jetzt soll es (Hammer-)Schlag auf (Hammer-)Schlag gehen. Am Montag schon greifen die Maurer, wenn es das Wetter zulässt, zu Stein und Kelle, und Ende März soll der Rohbau stehen.

Vielleicht spannt sich ja zum Richtfest ein Regenbogen übers Haus. An seinem Ende soll der Sage nach ein Schatz liegen. Der muss nicht immer aus Gold sein. Optimale Betreuungsbedingungen für die Brandiser Knirpse sind mindestens ebenso wertvoll.

i.alkowa@lvz.de