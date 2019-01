Landkreis Leipzig

„Das Jahr 2018 war für den regionalen Arbeitsmarkt ein weiteres gutes Jahr mit einem überdurchschnittlichen Wachstum der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Die Arbeitslosigkeit erreichte im vergangenen Jahr einen erneuten Tiefstand von deutlich unter 14 000 Personen.

Zahl der Langzeitarbeitslosen um elf Prozent gesunken

Davon profitierten vermehrt langzeitarbeitslose Menschen, deren Zahl im Jahresdurchschnitt um mehr als elf Prozent zurückgegangen ist“, schätzte Arbeitsagenturchefin Cordula Hartrampf-Hirschberg in ihrer Jahresbetrachtung zur Arbeitsmarktstatistik ein. Nach den jüngsten Auswertungen nahm die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen im zweiten Quartal 2018 gegenüber dem Vorjahr um über 3000 Arbeitsplätze zu und lag damit über dem sächsischen Schnitt von plus 1,7 Prozent.

Arbeitslosenquote zum Jahresende bei 5,2 Prozent

Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Leipzig ist im Dezember um 220 Personen (3,2 Prozent) auf 7022 Personen gestiegen. Gegenüber dem Vorjahr nahm die Arbeitslosigkeit um 9,5 Prozent ab. Die Arbeitslosenquote stieg im Dezember um 0,2 Prozentpunkte auf 5,2 Prozent. Von den insgesamt 7022 arbeitslos registrierten Personen (3240 im Muldental, 3782 im Altkreis Leipziger Land) wurden 2398 Frauen und Männer von der Arbeitsagentur und weitere 4624 Personen vom kommunalen Jobcenter (plus 56) betreut. Das kommunale Jobcenter betreut im Landkreis die Empfänger von Arbeitslosengeld II und Sozialgeld.

333 neue Stellen an die Arbeitsagentur gemeldet

333 neue Stellen meldeten die Unternehmen im Dezember dem Arbeitgeberservice der Arbeitsagentur Oschatz zur Besetzung. Das sind 38 Stellen weniger als im Vorjahr. Der Großteil der neuen Stellenofferten entfiel auf die Zeitarbeit (78 Stellen), das verarbeitende Gewerbe (48), das Gesundheits- und Sozialwesen (42), den Bau (32), den Handel (28) und die Logistik (27).

