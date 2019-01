Wurzen

Was passiert, wenn man zehn Milliliter Wasser mit zehn Gramm Kaliumjodid anreichert und diesem Gemisch dann noch 50 Milliliter Wasserstoffperoxid verabreicht? Es blubbert, und urplötzlich bildet sich eine aufbäumende Schaumform, die schnell in Richtung Zimmerdecke strebt und wenig später wieder in sich zusammenfällt. Für Chemielehrer und Abiturienten ein großer Spaß. Für die Besucher des Wurzener Magnus-Gottfried-Lichtwer-Gymnasiums beim Tag der offenen Tür am Freitagabend hingegen ein verblüffender Vorgang.

Etwas Show am Wurzener Gymnasium

Aber Klappern gehört zum Handwerk, und etwas Show sollte auch bei einer Schulvorstellung nicht fehlen. Eine Mehlstaubexplosion, das brummende Gummibärchen und der sprudelnde Vulkan gehörten ebenso zu den Vorführungen im Chemiefachkabinett. Sehr zur Freude von Chemie-Fachkonferenzleiterin Sarah Horn und ihren Schülern, die allesamt in weiße Kittel gekleidet waren.

Ausbildungsprofile zeigen Programme

Die Wurzener Bildungstätte hat natürlich noch viel mehr zu bieten. So stellten sich die einzelnen Ausbildungsprofile der Schule mit vorbereiteten Programmen vor. Ob Kunst, Naturwissenschaft, Sprachen oder Ethik und Religion. Natürlich auch die klassischen Fächer von Deutsch und Geschichte über Geografie bis zu Mathematik.

Schulleiterin nennt Fakten

Schulleiterin Marina Schwarzbach, seit Oktober 2018 neu in diesem Amt, informierte die Eltern zudem mit Fakten, Zahlen und Besonderheiten des Gymnasiums. So werden derzeit 702 Schüler von 65 Lehrern unterrichtet. Das moderne Haus, 1996 eingeweiht, verfügt über 41 Unterrichtsräume, zwölf Fachräume, drei Labore und drei Informatikkabinette. Beste Bedingungen also. Wohl auch deshalb will die neue Chefin des Hauses mit Beginn des neuen Schuljahres erreichen, dass eine fünfte 5. Klasse gebildet werden darf.

Von Thomas Kube