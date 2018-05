Nach Monaten der Vorbereitung ist es nun so weit: Pfingstmontag öffnet in der Stadtkirche St. Wenceslai für geladene Gäste die Sonderausstellung „Mein Glaube, meine Macht“. Die Schau erinnert an den vor 500 Jahren verstorbenen Bischof Johann VI. von Salhausen. Ab Mittwoch können dann alle rein.