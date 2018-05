Wurzen

Ehrenamtlich zu helfen, ist eine gute Sache, finden jedenfalls viele. Wenn da nicht das Aber wäre, welches oftmals Lust und Ideen bremst. Denn Zeit ist knapp. Der Job, die Ausbildung oder das Studium erfordern den vollen Einsatz. Und trotzdem bieten sich allerhand Möglichkeiten für ehrenamtliches Engagement. Daran erinnert einmal mehr das DRK aus aktuellem Anlass. Schließlich fand am 8. Mai der Weltrotkreuztag statt – dem Geburtstag des Schweizer Geschäftsmannes, Menschenfreundes und Begründers der Rotkreuzbewegung, Henry Dunant (1828 – 1910).

Antje Wedler, verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit beim DRK Muldental, weiß nur allzu genau um die zahlreichen Angebote des Kreisverbandes mit 3000 freiwilligen Helfern und über 400 Mitarbeitern. So zum Beispiel die Blutspende. „Wir betreuen die Spender zu den Abnahmeterminen in Bennewitz, Brandis, Grimma, Mutzschen und Wurzen vor Ort und bereiten Buffets zur Stärkung vor.“ In ihrer Freizeit mitwirken können Interessenten außerdem bei Projekten der Kinder- und Jugendarbeit sowie in den Seniorenbegegnungsstätten des DRK in Bennewitz, Grimma, Nerchau und Wurzen.

Keineswegs unerwähnt lassen will Wedler die beiden Kleiderkammern in Wurzen und Grimma. Die Spenden aus den 87 Sammelcontainern der Region benötigen nämlich viele Hände fürs Sortieren, um die Kleidungsstücke danach an bedürftige Familien auszugeben.

Unterstützer mit einem Faible für Technik heißt der Katastrophen-Einsatzzug Nord willkommen – einzige Bedingung: Mindestalter ab 18 Jahre. Der Einsatzzug, so Wedler, rücke nicht nur im Krisenfall aus, sondern sichere Veranstaltungen ab. „Hierzu zählen unter anderem die logistische Planung, medizinische Notversorgung und Transport, die Versorgung oder der Bau von Unterkünften.“ Natürlich müsse auch das Equipment, wie Sanitäts-Lkw, Krankentransportwagen, Motorrad und Feldküche, in Schuss gehalten werden. Zum Schluss verweist Wedler noch auf zwei weitere Rotkreuz-Offerten, sich ehrenamtlich zu betätigen. „Die DRK-Wasserwacht bildet Rettungsschwimmer und Bootsführer zur Absicherung von Schwimmbädern, Badeseen sowie Veranstaltungen aus, kümmert sich um den Umweltschutz in und an Gewässern und führt Schwimmkurse durch.“ Trainiert wird wöchentlich in den Schwimmhallen Wurzen und Grimma.

Ein buntes Programm rund um das Erlernen der Ersten Hilfe sowie Wettbewerbe, Spiele und soziale Themen erwartet Kinder ab sechs Jahre im Jugendrotkreuz. „Aber auch Ausflüge, Übungen mit der Wasserwacht oder dem Katastrophenschutz und Wochenendcamps gehören dazu“, fügt Wedler an.

Mehr Informationen zum Ehrenamt unter www.drkmuldental.de, Anfragen über e-Mail unter info@drk-muldental.de

Von Kai-Uwe Brandt