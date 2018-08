Thallwitz

Ob Bürgermeister Thomas Pöge auf dem Trockenen saß, ist nicht überliefert. Aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen sickerte indes durch, dass ihm die spektakuläre Idee dort kam, wohin selbst der Kaiser zu Fuß geht. Egal, entscheidend ist, was hinten raus kam. Und das war eine Menge! Über vier Millionen! So viele Liter Wasser beförderten Feuerwehrleute aus dem Böhlitzer Spielberg in den Thallwitzer Herrenteich. Eine durch und durch gewiefte Reaktion auf die anhaltende Dürre. Denn so verhinderten die Kameraden das Austrocknen des Teiches, retteten Fischen das Leben und sicherten die wichtige Löschwasserquelle.

Wasser aus dem Böhlitzer Steinbruch

Zum Glück ist es bis Schildau ein gutes Stück. Anders als die Schildbürger, die das Wasser die nötigen Kilometer sicher mit Eimern getragen hätten, griffen die Thallwitzer zur List: Sie pumpten das Wasser aus dem seit Jahren voll laufenden Böhlitzer Steinbruch, leiteten es durch die Regenkanalisation bis nach Lossa, wo es in den gleichnamigen Bach mündete, der wiederum im Herrenteich angestaut wird. Einfach genial!

Viele Helfer bei Aktion

Der Erfolg hatte viele Väter: Der örtliche Bauhof dichtete das Wehr ab. Der Abwasserzweckverband gab genauso grünes Licht wie Familie Hebgen, Eigentümerin des Steinbruchs. Das Feuerwehrtechnische Zentrum in Trebsen half mit Schläuchen aus. Und: Lutz Bräutigam stieg in den Taucheranzug, um zu schauen, ob die einst unter Wasser eingerichtete Saugstelle noch funktionstüchtig ist. Außerdem trieb der Böhlitzer Wehrleiter 500 Liter Sprit auf. Der war nötig, da die beiden am Steinbruch gesetzten Pumpen 24 Stunden unter Volllast liefen.

Drei Tage Einsatz für Feuerwehrleute

Drei Tage waren die nimmermüden Feuerwehrleute aus Thallwitz, Böhlitz und Röcknitz-Zwochau zu Gange. Allein Auf- und Abbau schlauchten. Kein Wunder: 1600 Meter Leitung waren zu verlegen. Die Pumpen arbeiteten jeweils bis 22 Uhr. Maximilian Merker und Thomas Lohse erklärten sich bereit, die über Nacht vor Ort verbliebene Technik zu bewachen.

Gemeindewehrleiter Michael Ferl ist des Lobes voll: „Es hat alles geklappt wie am Schnürchen. Bloß gut, dass die Ernte größtenteils abgeschlossen war. So konnten wir das Projekt starten. Die letzten zwei Wochen mit all den Feldbränden hatten es in sich, allein in dieser Spanne mussten wir 15-mal ausrücken.“ Dennoch sei die Wehr auch während des Abpumpens jederzeit für ein mögliches Feuer gewappnet gewesen, betont Ferl.

Löschteich und Fische gerettet

Sicher gibt es auf Pöges stillem Örtchen keine Fliegen. Und doch schlug er gleich zwei mit einer Klappe: Der Angelverein hatte erst kürzlich jede Menge Fische im Herrenteich ausgesetzt – durch die Aktion „Wasser marsch!“ sind die zwischenzeitlich Todgeweihten nun wieder in ihrem Element. Dabei ist das Wasser im Herrenteich auch für die Menschen lebensnotwendig: „Wir haben in der Nähe viele Bauerngüter. Wenn es brennt, brauchen wir neben den Hydranten eine unabhängige Löschreserve. Die haben wir nun wieder“, atmet Ideengeber Pöge erleichtert auf.

Der Bürgermeister hebt den Zeigefinger. Seiner Gemeinde sei zu Ohren gekommen, dass einige Unbelehrbare inzwischen den Herrenteich für ihre privaten Zwecke angezapft hätten. Er erinnert an das vom Landrat ausgesprochene Entnahmeverbot aus öffentlichen Gewässern: „Wer dies dennoch tut, riskiert hohe Geldstrafen. Und nicht nur das, er gefährdet auch das Gemeinwohl“, spricht Pöge eine letzte Warnung aus. Der Nachdruck ist verständlich, schließlich würde bei Nichtbefolgen die dreitägige Heldentat der Kameraden zum sprichwörtlichen Griff ins Klo.

Von Haig Latchinian