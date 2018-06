Wurzen

Der Finanzausschuss des Stadtrates hat in seiner jüngsten Sitzung bei einer Enthaltung der Bereitstellung zusätzlicher Gelder in Höhe von 59 000 Euro für den künftigen Skatepark zugestimmt. Wie berichtet, soll die Freizeitanlage hinter der Schwimmhalle an der Lüptitzer Straße auf einer Fläche von 800 bis 950 Quadratmeter entstehen.

Bereits Ende 2016 erfolgte im Kulturhaus Schweizergarten die erste öffentliche Vorstellung des Projektes durch die Firma Rollbetrieb aus Markranstädt. Den Stein ins Rollen brachten damals junge Boarder und BMX-er, wie Stadtsprecherin Cornelia Hanspach sagte. „Ihren Wunsch, ein offenes Jugendangebot in Wurzen zu installieren, haben wir gern aufgegriffen.“ Zunächst rückte als mögliches Gelände die Fläche am Clara-Zetkin-Platz zwischen Busbahnhof und Pestalozzi-Oberschule in den Blickpunkt der Planer. Doch die Idee wurde aufgrund des nahen Wohngebietes schnell verworfen.

Junge Leute packen beim Aufbau mit an

Hanspach zufolge soll der Park in Zukunft nicht nur von jenen Jugendlichen genutzt werden, die sich dafür stark machten, sondern eine „breite Schicht interessierter Wurzener“ locken. Daher schloss die Stadtverwaltung im Vorjahr einen entsprechenden Vertrag mit der Firma Rollbetrieb ab. Dieser beinhaltet das Einbeziehen der jungen Initiatoren beim Aufbau der Elemente aus Holz und Stahl sowie die spätere Unterhaltung der Anlage durch einen Verein.

59 000 Euro Kosten

„Die Gesamtkosten betragen 59 000 Euro, da sich während des Planungsprozesses zeigte, dass der Skatepark einen Asphaltbelag benötigt.“ Hier schlagen Zusatzkosten von rund 20 000 Euro zu Buche, teilte Hanspach mit. Weitere 20 000 Euro sollten eigentlich durch Spenden und Fördergelder fließen. Das gelang jedoch nicht. Dennoch will die Stadtverwaltung den Prozess nicht verzögern und schon gar nicht die angedachte Eröffnung voraussichtlich Ende Juli. Zugleich versprach die Kommunalbehörde in der Beschlussvorlage, sich „weiterhin um Förderer und Sponsoren zu bemühen und zu versuchen, diese Beträge auszugleichen“.

Bedenken wegen der hohen Kosten

Bedenken wegen der hohen Kosten „für zwölf Jugendliche“ äußerte CDU-Stadträtin Grit Schlegel. „Es gibt wichtigere Dinge“, sagte sie. Am Mehrheitsvotum der Ausschussmitglieder für den Skatepark änderten ihre Zweifel allerdings nichts.

Das letzte Wort zum Skatepark hinter der Schwimmhalle haben dann alle Stadträte zu ihrer Tagung am 26. Juni im Plenarsaal des Stadthauses.

Von Kai-Uwe Brandt