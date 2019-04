Wurzen

Nicht ohne Stolz öffnet Raymund Töpfer die Tür zur Remise des Wurzener Museums. Einst beherbergte das Depot im Arkadenhof zwei „wertvolle Sachzeugen“ der Stadt – das Polymobil und die historische Handdruckspritze. Doch bereits vor fast drei Jahrzehnten verschwand die alte Feuerwehrtechnik aus dem Blickfeld der Besucher und vor wenigen Tagen nun auch das 1907 in Leipzig erbaute Polymobil.

Verwaltungsleiter Töpfer macht sich für Rückführung stark

Immerhin hatte der Stadtrat im Dezember 2017 einem Tausch des Fahrzeuges mit dem Wurzener Unternehmer Matthias Hühn zugestimmt. Im Gegenzug erhielt das Museum originale Ringelnatz-Artefakte. „Die Gemälde aber lassen sich nun einmal nicht in das Arsenal hängen“, sagt Töpfer, der seit gut einem Jahr Verwaltungsleiter der kommunalen Einrichtung in der Domgasse 2 ist. Schon damals sei er darüber irritiert gewesen, dass es seitens des Parlaments keine Abschlussüberlegung gab.

Am früheren Platz: Die Spritze knüpft jetzt wieder eine inhaltliche Verbindung zu den Feuerlöschutensilien aus der Türmerwohnung der Stadtkirche St. Wenceslai. Quelle: Raymund Töpfer

„Die gute Nachricht ist, wir haben eine Lösung gefunden.“ Denn Töpfer holte jetzt die historische Handdruckspitze zurück in den Schoß des Museums. Weit weg war sie nie, sondern stand als Leihgabe im Feuerwehrgerätehaus Böhlitz – lediglich neun Kilometer von Wurzen entfernt. Im Wissen darum schrieb Töpfer schon am 2. April des Vorjahres den Thallwitzer Bürgermeister Thomas Pöge an und bat ihn um die Rückgabe jener Feuerlöschpumpe, die fast ein Jahrhundert lang ihren Dienst verrichtete und 1927 dem Museum übergeben wurde.

Bis zur Heimreise dauerte es gut zwölf Monate

Wertvolle Sachzeugen: Einst standen die Handdruckspritze und das Polymobil nebeneinander in der Remise des Wurzener Museums. Quelle: Raymund Töpfer

Allerdings dauerte es bis zur Heimreise an die Mulde noch gut zwölf Monate. Im Oktober 2018 gab Thallwitz endlich grünes Licht, und am 20. März schoben die Männer der Umzugsfirma Steffen Ptak das gute Stück schließlich dorthin, wo es früher gleich neben dem Polymobil parkte. „Somit können wir wieder in der Remise die inhaltliche Verbindung zu den Feuerlöschutensilien aus der Türmerwohnung der Wenceslaikirche knüpfen“, freut sich Töpfer über das glückliche Ende einer Leihgabe nach 27 Jahren und vier Monaten, die übrigens seinerzeit nicht alle befürworteten. Vor allem nicht der damaligen Museumsleiter Hans-Jürgen Moltrecht.

Böhlitzer Wehr verspricht Reparatur der alten Spritze

„1991 gehörte das Museum noch zum Landkreis Wurzen. Erst 1993 ging das Haus auf Wunsch der Stadträte in kommunale Hand über.“ Wie Töpfer beim Aktenstudium erfuhr, musste aufgrund der Instandsetzung des Renaissancehauses in der Domgasse 2 die stark reparaturbedürftige Handdruckspritze demontiert und in das Gerätehaus der Feuerwehr Wurzen ausgelagert werden. Eben hier entdeckte 1990 der Böhlitzer Wehrleiter Roland Krebs die Einzelteile und kontaktierte kurz darauf Bürgermeister Anton Pausch. Mit der Bitte einer Übernahme durch die Freiwillige Feuerwehr Böhlitz versprach Krebs zugleich die Restaurierung und Wartung der sogenannten Pferde-Landspritze, für deren Bau 1803 die Stadt Wurzen den Preis von 350 Taler an die Dresdener Firma La Mar zahlte.

Früherer Museumsleiter protestiert gegen die Abgabe

Fast einhundert Jahre im Dienst der Stadt: Hier eine Aufnahme der sogenannten Pferde-Landspritze um 1900. Quelle: Raymund Töpfer

Einst zierte dieses Schild die historische Handdruckspritze der Dresdener Firma La Mar. Quelle: Raymund Töpfer

Gegen den Wunsch eines leihweisen Wechsels wehrte sich Moltrecht von Beginn an. So schrieb er im Januar 1991: „Das Museum verfügt selbst über alle Voraussetzungen, um kostengünstig aus eigener Kraft und mit restauratorischer Sachkenntnis einmaliges Kulturgut für die Nachwelt zu erhalten.“ An der Übergabe am 5. August 1991 änderte seine Kritik jedoch nichts. Zumindest legte Moltrecht fest, dass eine „Veränderung an der historischen Substanz“ zu unterlassen sei. Ferner müsse die Böhlitzer Wehr „das Objekt gegen Schaden und Verlust ausreichend sichern“. Die „bewegliche Verwendung“ sowie „unnötige Transporte“ verbot der Museumschef.

Heute bedeckt ein brauner Anstrich das Holz des einst farblosen Rückkehrers und außerdem der nicht originale Schriftzug „ Feuerwehr Collmen-Böhlitz“. Trotzdem attestiert Verwaltungsleiter Töpfer den Kameraden aus Böhlitz: „Sie haben nach bestem Wissen und Gewissen in vielen Stunden die historische Handdruckspritze von Wurzen zusammengebaut.“

Von Kai-Uwe Brandt