Grimma

Zum Internationalen Museumstag am Sonntag,13. Mai, laden das Team des Kreismuseums Grimma und die Mitstreiter des Museumsvereins ab 11 Uhr zu einer historischen Schulstunde ins Museum in der Paul-Gerhardt-Straße ein. In die Rolle des Schulmeisters schlüpft der gebürtige Leipziger Karsten Pietsch. Mit viel Humor versucht er seinen „Schülern“ nicht nur das Lesen und Schreiben beizubringen, sondern auch die alkoholische Gärung zu erklären.

Karsten Pietsch ist Journalist und seit 1991 freier Hörfunkreporter des Mitteldeutschen Rundfunks. Außerdem übernimmt er als Schauspieler verschiedene Theaterrollen und moderiert Veranstaltungen. In Leipzig ist er bekannt in seiner Rolle als Renaissance-Bürgermeister Hieronymus Lotter. Im historischen Kostüm geht er mit seinen Gästen auf eine unterhaltsame Entdeckungsreise.

Nach dem Unterricht gibt es das allseits beliebte Schulessen, was im großen Kessel zubereitet wird. Gekocht und serviert wird es vom Chef des Waldhauses Colditz, Norbert Brandt – bei schönem Wetter auf dem ehemaligen Mädchenschulhof. Es darf beim Kochen zugeschaut und gekostet werden.

Da in der Schule früher nicht nur gelernt, sondern stets auch gespielt wurde, laden zahlreiche Würfelspiele große und kleine Gäste zum Lachen und Nichtärgern à la „Mensch ärgere Dich nicht“ ein. Denn wer sich für die Historie des Würfelspiels interessiert, wird fündig in der momentanen Sonderausstellung des Kreismuseums „Gott würfelt nicht - die Menschheit schon“. Ein Hingucker sind vor allem die Würfelautomaten aus dem ausgehenden 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts. Der Sammler Jakob Gloger hat über Jahre viele dieser Würfelautomaten auf Auktionen oder Trödelmärkten erworben und stellt sie nun in Grimma vor.

Der Eintritt ins Kreismuseum ist an diesem Tag frei.

Von LVZ