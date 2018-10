Wermsdorf

Große, weiße Zelte, knisterndes Lagerfeuer und ein leichter Geruch nach Pferd begleitet die Besucher am Freitag auf dem Weg in den Garten des Alten Jagdschlosses in Wermsdorf. 205 Jahre Völkerschlacht bei Leipzig war der Anlass für die Stiftungen der Sparkasse Leipzig, eine außergewöhnliche Veranstaltung zur Erinnerung an die Schlacht auf die Beine zu stellen: „Schicksalsgemeinschaft – Europas Zukunft hundert Jahre nach dem ersten Weltkriegsende“. Die zweitägige Veranstaltung wurde zum Gedenken an die Völkerschlacht eröffnet und findet am Samstag ihren Abschluss in einem Symposium in Leipzig zum Ende des Ersten Weltkriegs 1918.

Zur Galerie Am 18. Oktober trafen sich Historienfans und Vereine in Wermsdorf, um gemeinsam mit den Stiftungen der Sparkasse an den 205. Jahrestag der Leipziger Völkerschlacht und das Ende des 1. Weltkriegs zu erinnern.

Hundert Vertreter aus 16 verschiedenen nationalen und auch internationalen historischen Darstellungsgruppen geben in Wermsdorf einen Einblick in das Lagerleben der Soldaten vor der großen Schlacht. Dafür wird extra ein Biwak nachgestellt, ein Soldatenlager mit Zelten – wie vor über 200 Jahren üblich. Das Wort Biwak kam über Umwege in die deutsche Sprache: Aus dem deutschen „Beiwache“ wurde das französische Wort „bivouac“ und schließlich unser „Biwak“.

Auch Soldaten aus Bayern fanden den Weg nach Wermsdorf

Unter den Soldaten ist Marcus Troidl aus Regensburg, Hauptmann des Königlich-bairischen 4. Linieninfanterieregiments. Seehund-Schnauzer, Orden über der stattlichen Brust und voller Stolz trägt er die hellblau-gelbe Uniform, die der Verein gestellt hat. Alle anderen Requisiten und Kostümteile, wie der Hut mit dem pompösen schwarzen Federkamm, haben die Mitglieder entweder selbst gekauft oder sogar hergestellt. Die Musketen, lange Waffen mit Bajonett, sind sogar schießfähig, werden aber natürlich nur mit Platzpatronen verwendet.

Leonhard Beitler, ebenfalls Infanterist, ist gern Mitglied der historischen Darstellungsgruppe. „Hier geht es um Zusammenhalt und Kameradschaft und darum, bayerische Geschichte erlebbar zu machen.“ Und nach der Schlacht? Da trinken sie alle zusammen ein Bier, das sei sowieso die beste Art der Völkerverständigung.

Freundschaftliche Bande bis nach Russland

So ähnlich sieht das auch Alexej Arschinov, der extra aus Moskau angereist ist. In der grünen Uniform heben sich die Russen von den bayerischen Darstellern ab, tragen stolze Federn auf den Helmen und wärmen sich am Lagerfeuer. Er deutet auf das Lager der Bayern und sagt mit hörbar russischem Akzent: „Das sind meine Freunde. Ich war sogar zu Gast bei ihnen, in Bayern.“

Herbert Fritz aus Schweinfurt, Mitglied des Bayerischen Artillerieregiments, bereitet die Kanone für einen Schaukampf zwischen Bayern und Russen vor. 280 Kilogramm wiegt das Kanonenrohr und die Kugel flog damals bis zu sechs Kilometer weit. General Troidl brüllt Befehle, während die Infanteristen mit der Muskete auf das Lager der Russen zumarschieren und die Kanone in verschiedene Richtungen abgefeuert wird.

Später steht noch ein großer Umzug zur Schloss Hubertusburg an, bei dem alle Darstellungsgruppen in Begleitung der 20 berittenen Kavalleristen aus dem Lager losziehen.

Auch die Wermsdorfer kommen zum Alten Jagdschloss

Das Ehepaar Pappisch aus Wermsdorf ist begeistert von dem Spektakel: „Wir haben extra heute die Sauna sausen lassen, um uns das anzusehen.“ Helga Pappisch liest in ihrer Freizeit gerne Historienromane und findet es deswegen umso spannender, den Schaukampf und die verschiedenen Uniformen zu sehen.

Frank Hübler, Preisträger des Kommandant-Prendel-Kreuzes 2015 und Mitglied im Interessenverein Völkerschlacht, trägt auch eine russische Uniform, die ihm just an diesem Tag aus Russland geliefert wird und stellt einen Gardeoberst des Gardeinfanterieregiments St. Petersburg dar.

Verleihung des Kommandant-Prendel-Kreuzes

Das Kommandant-Prendel-Kreuz und auch die Kommandant-Prendel-Medaille wurden neu verliehen – unter anderem von Prinz Alexander von Sachsen und Herzog zu Sachsen. Victor Anton Franz von Prendel wurde als Stadtkommandant von Leipzig nach der Völkerschlacht eingesetzt und setzte sich für die Zivilbevölkerung aller Kriegsparteien ungeachtet ihrer Herkunft ein. Krysztof Franaszczuk und Robert Heyne erhielten den Orden für ihren Einsatz in Vereinen zur Erinnerung an die Völkerschlacht. Die Kommandant-Prendel-Medaille ging an Peter Heider und Bernd Schaller.

Von Katharina Stork