Noch zwei Monate, dann wechseln Borsdorf und Panitzsch in den Feiermodus. Mit einer Festwoche vom 1. bis 10. September wollen beide Orte gemeinsam ihr 750-jähriges Bestehen begehen. Das Programm hat den Feinschliff hinter sich. Immerhin basteln zwei Vorbereitungskomitees in Panitzsch und in Borsdorf schon seit Mitte vergangenen Jahres daran.