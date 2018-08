Grimma/Wurzen

Nicht nur das Wasser ist in diesem Jahrhundert-Sommer knapp. Auch die Blutreserven sind massiv geschrumpft. „Planen wir in normalen Sommern mit einem Spenden-Rückgang von zehn bis 15 Prozent und stellen sich dementsprechend auch die Krankenhäuser mit ihren Operationen darauf ein, so stehen uns in der aktuellen Situation um die 30 Prozent weniger Spenden zur Verfügung“, berichtet Marion Junghans vom Blutspendedienst Haema, der in Grimma mit einem Spendezentrum vertreten ist.

Dringend Spenden erbeten

„Die seit Wochen anhaltende Hitze stellt für Blutspendedienste eine besondere Herausforderung dar. Die Spenderzahlen sind so niedrig wie noch nie, weshalb wir dringend um Blutspenden aller Blutgruppen außer B+ und AB+ bitten“, so Junghans. Die Situation sei auch deshalb so angespannt, weil die sommerliche Wetterlage mit nur kleineren Schwankungen schon seit dem Frühjahr Bestand hat.

Erste Engpässe

„Während ältere Spender es bei hohen Temperaturen vermeiden, vor die Tür zu gehen, nutzen jüngere das schöne Wetter verstärkt, um ihre Freizeitaktivitäten entsprechend zu intensivieren“, erklärt Junghans. Deren Arbeitgeber nimmt seinen Spendern neben Blut auch Blutplasma ab, das für die Herstellung verschiedenster Medikamente Verwendung findet. „Während Blutplasma jedoch in schockgefrorenem Zustand über einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren haltbar und eine Planung entsprechend einfacher ist, beschränkt sich die Haltbarkeit von Blutspenden auf lediglich 49 Stunden“, sagt Marion Junghans. Es seien bereits Engpässe aufgetreten.

„An uns treten verstärkt Abnehmer von Produkten heran, die dies in normalen Zeiten eher selten tun, jetzt aber dazu gezwungen sind, weil ihre Stammlieferanten ihrerseits Probleme haben“, berichtet die Haema-Sprecherin. „Wir versuchen, unsere Spender via SMS und E-Mail zu mobilisieren und bieten klimatisierte Räumlichkeiten, ein Eis nach der Spende sowie kleinere Aktionen.“

Spende ist bei Hitze gut verträglich

Während Spender bei der Haema außerdem mit 20 Euro pro Spende bedacht werden, tun sie es beim Deutschen Roten Kreuz allein aus der Einsicht in die Notwendigkeit heraus. „Aufgrund der Urlaubszeit und der anhaltend sehr hohen Temperaturen ist die Spendebereitschaft rückläufig und die Bestände der teilweise lediglich vier Tage haltbaren Blutprodukte bereits minimiert“, berichtet Annett Smolka, Hauptabteilungsleiterin Öffentlichkeitsarbeit beim DRK-Blutspendedienst Nord-Ost. Dabei seien Blutspenden auch bei großer Hitze gut verträglich, wenn einige Regeln beachtet würden.

Ausreichend trinken und essen

„Generell sollte bei Hitze über das Tagesmaß von etwa zwei Litern Flüssigkeit hinaus getrunken werden“, so Smolka. In Frage kämen alle nichtalkoholischen, isotonischen Getränke und Wasser, Fruchtsaftschorlen sowie Kräutertees. Insbesondere direkt vor einer Blutspende sollte auf genügend Flüssigkeitszufuhr geachtet werden, darüber hinaus sollten Spendewillige ausreichend Nahrung zu sich nehmen und sowohl vor als auch nach der Blutspende längere Aufenthalte in der Sonne und körperliche Anstrengung vermeiden. „Bei jedem unserer Blutspendetermine stellt ein Arzt mit einem kurzen Check die Spendetauglichkeit fest, was dem Schutz von Spender und Empfänger des Blutes gleichermaßen dient“, so Annett Smolka.

Immerhin ist es zumindest beim DRK-Wurzen, das einmal pro Monat zur Blutspende bittet, zu keinem Einbruch der Spendenbereitschaft gekommen. „In den beiden vergangenen Jahren haben im Rahmen unseres August-Termins jeweils 47 Spender gespendet, in diesem Jahr waren es zehn weniger“, berichtet Marion Bucklich vom DRK Kreisverband Muldental.

