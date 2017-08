Hohburger Musikanten bieten über 100 Fans erlebnisreiche Tage in Tirol

Lossatal/Hohburg. Wenn einer eine Reise tut, so kann er was erzählen ... und eben das können die Fans der Hohburger Musikanten reichlich. Wie berichtet, tourten die Freizeitmusiker vergangenes Wochenende bereits zum neunten Mal nach Tarrenz in Tirol – mit über 100 Freunden heißer Rhythmen und hoher Berge.

Die Anreise in zwei Bussen der Firma Liebelt Reisen erfolgte am Freitag bei bestem Wetter, einem Zwischenstopp in der Gemeinde Obsteig und endete am Abend mit einem Rückblick auf das 30-jährige Bestehen der Band im Oktober 2016. Am Sonnabend entführten die Hohburger ihre Gäste bei strahlendem Sonnenschein auf das Mieminger Plateau zu einem Fußmarsch gemeinsam mit der Gruppe „Jung Puschtra“ aus Südtirol. Für die Wandersleut’ warteten am Ziel viele Überraschungen. „Neben Unplugged-Musik wurde ein Sommer-Biathlon-Wettkampf der besonderen Art ausgetragen“, erzählt Bandmitglied Bettina Benke. Denn eigens hierfür wurden spezielle Ski und Mannschaftskleidungen angefertigt und eine Biathlon-Arena am Grünberglift aufgebaut. Natürlich stand dabei der Spaß im Vordergrund. Lautstarke Anfeuerungsrufe trieben die Wettkampfteilnehmer dennoch zu Höchstleistungen. Im Anschluss erfolgte vor traumhafter Naturkulisse noch eine Schnapsverkostungen und selbstverständlich viel Musik. Ausklang fand der Tag schließlich mit einer stimmungsvollen Hüttenparty sowie Live-Musik der Hohburger und den „Jung Puschtra“.

Den Höhepunkt der mittlerweile traditionellen Fanreise erlebten alle am Sonntag bei einem Musikantentreffen im großen Festzelt sowie einem Festumzug in St. Anton am Arlberg. Mit dabei waren großartige Blaskapellen, wie zum Beispiel die „Inntaler“. Doch nicht genug. Für den Abend hatten sich die Hohburger Musikanten als Gastgeber der außergewöhnlichen Wochenend-Stippvisite wieder etwas einfallen lassen – nämlich den Auftritt der „Tarrenzer Schuhplattler“. Benke erinnert sich: „Sie unterhielten ihr Publikum mit einem abwechslungsreichen, aber vor allem kurzweiligen Programm.

Am Montag klang schließlich das Bergsommerfest der Hohburger Musikanten mit einem zünftigen musikalischen Frühschoppen aus, bevor die beiden Busse wieder in Richtung Heimat starteten. „Und im Gepäck der Fans befanden sich unvergessliche Erlebnisse und traumhaft schöne Momente“, so Benke.

Von Kai-Uwe Brandt