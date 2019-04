Hohburger SV richtet am 1. Mai Steinbruchlauf aus

Wurzen Sportveranstaltung - Hohburger SV richtet am 1. Mai Steinbruchlauf aus Am 1. Mai wird die Hohburger Schweiz wieder zum Mekka der Läufer. Bereits zum 22. Mal richtet der Hohburger SV den Steinbruchlauf für Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus. Kurzentschlossenen können sich übrigens noch anmelden.

Kurzentschlossene können sich noch am Wettkampftag in die Startlisten eintragen lassen. Los geht es am 1.Mai ab 11 Uhr. Quelle: Foto: privat