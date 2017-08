Ideen für Püchauer Dorfplatz werden vorgestellt

Machern/Püchau. Für die Umgestaltung des Dorfplatzes in Püchau setzt sich die Macherner CDU gemeinsam mit weiteren Akteuren ein. Um die Pläne vorzustellen und zu diskutieren, wird am Samstag um 15 Uhr an Ort und Stelle zu einem Themen-Café eingeladen, wie CDU-Ortsvorsitzende Petra Puttkammer ankündigt.

Geplant sei unter anderem, ein Brunnenhäuschen nach historischen Vorlagen wieder zu errichten. „Derzeit ist der Platz alles andere als ein Schmuckstück. Das möchten wir gemeinsam mit vielen Beteiligten gern ändern“, so die CDU-Frau. Auch Gespräche mit dem Denkmalschutz habe es schon gegeben. Die CDU würde sich freuen, zum Themen-Café möglichst viele interessierte Bürger begrüßen zu können. „Wir wollen, dass sich im ältesten Dorf Sachsens wieder etwas bewegt und stellen allen Interessierten unsere Entwürfe zur Verschönerung des historischen Dorfplatzes vor.“ Auch für Kaffee und Kuchen sei gesorgt. Bei Regen findet die Veranstaltung in der Schulküche statt.

Entwürfe für ein Brunnenhaus nach historischen Vorlagen. Quelle: privat

Von Simone Prenzel