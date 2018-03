Im Landkreis Leipzig wird eingebrochen und geklaut, was nicht niet- und nagelfest ist

Landkreis Leipzig. Rund 6600 Diebstähle stehen auf der Agenda im Landkreis Leipzig für 2017. Das belegt die Kriminalstatistik, die jetzt von der Polizeidirektion Leipzig für die Region zwischen Wurzen, Grimma und Borna sowie Frohburg und Groitzsch vorgelegt worden ist. Ohne erschwerte Bedingungen (2370) und unter erschwerten Bedingungen (4230) – heißt es da im Polizeijargon.

Das sind rund 18 Diebstähle pro Tag. Die Delikte reichen vom Griff ins Regal eines Supermarktes über Selbstbedienung in einem geschlossenen Restaurant bis zu Verwüstungen in Einfamilienhäusern und Firmengeländen. Mitunter werden Dinge entwendet, die mehrere Tausend Euro gekostet haben. Ganz zu schweigen vom Schaden, der bei Einbrüchen an Gebäuden angerichtet wird.

Anzahl der Straftaten in der Gesamtstatistik rückläufig

Das klingt gefährlich und kann im besonderen Fall auch mit dramatischen Folgen für die Betroffenen verbunden sein. Die Polizei sieht sich jedoch auf einem richtigen Weg. Denn den Angaben zufolge sank die Zahl der Straftaten im Landkreis Leipzig. Während im vorigen Jahr knapp 14 500 Fälle jeglicher Art – vom Diebstahl über Körperverletzung bis zu Straftaten gegen das Leben und die sexuelle Selbstbestimmung – zur Anzeige kamen, wares im 2016 noch mehr als 15 700 Fälle.

Wohnungseinbrüche sind rasant angestiegen

Bei den Eigentumsdelikten wurde ein Minus von rund 470 Fällen verzeichnet. Das gilt aber nicht für alle Formen des Klauens: Während sich Laden- und Baustellendiebstähle im Vergleich von 2016 zu 2017 die Waage halten, sind die Einbrüche in Kioske und Geschäfte sowie in Gaststätten und Hotels, aber auch in Keller oder Böden von Wohnhäusern rückläufig.

Auch die registrierten Fahrraddiebstähle sanken von 1009 auf 987. Gestiegen sind dagegen Diebstähle in Wohnungen – 564 waren 2017 angezeigt worden. Im Vergleich: 2016 gingen 477 Delikte dieser Art bei der Polizei ein.

Mehr Straftaten aufgeklärt

Leipzigs Polizeipräsident Bernd Merbitz hält die positive Entwicklung durch den Rückgang der Straftaten insgesamt für einen nachhaltigen Trend. Sie sei auf die erfolgreiche Arbeit der Mitarbeiter der Polizeidirektion Leipzig, eine intensive, täterorientierte Sachbearbeitung und die ausgeprägte Vernetzung mit verschiedenen Kooperationspartnern zurückzuführen.

So sei ebenfalls die Aufklärungsquote im Landkreis leicht angestiegen: von 51 (2015) auf 54 (2017) Prozent. Allerdings lag sie bereits 2013 schon einmal bei knapp 54 Prozent.

Von Birgit Schöppenthau