Wurzen

Der Herbst steht auf der Leiter und malt die Blätter an. Ja, wenn er überhaupt noch dazu kommt! Denn das erste Laub fällt bereits – wohlgemerkt Mitte Juli. Verkehrte Welt? Angesichts der derzeit herrschenden Dürre glauben Badelustige in den Steinbrüchen rund um Wurzen ihren Augen nicht. Beim Anblick gerade von jungen Buchen und Birken fühlen sie sich beinahe in die Oktoberferien versetzt und fragen, ob es so etwas überhaupt schon mal gegeben haben mag: Der Übergang von Frühling zu Sommer und Herbst – bald nur noch eine Sache von Tagen?

Forstdirektor warnt vor Dramatisierung

Forstdirektor Andreas Padberg nimmt das Thema ernst, warnt aber vor Dramatisierungen: „Die Phänomene sind nicht ganz neu. Junge Bäume reagieren ohnehin sensibler als ältere, Bäume in kargen Steinbrüchen empfindlicher als die auf Waldböden.“ Bei der Trockenheit der letzten Wochen sei es nichts Außergewöhnliches, wenn Blätter gelb würden. Das sei eine ganz natürliche Schutzreaktion der Bäume. „Die Gehölze schließen die Zellen und fahren den Stoffwechsel zurück, um weniger Feuchtigkeit abzugeben. Sollte das nicht reichen, wird die aktive Photosynthese beendet und das Laub abgeworfen.“ Zwar könne der Baum dadurch nicht so viele Vorratsstoffe fürs nächste Jahr einlagern und falle der Jahresring etwas dünner aus: „Sofern es aber ein einmaliges Ereignis bleibt, treibt er in der nächsten Saison trotzdem wieder aus.“

Borkenkäfer findet ideale Brutbedingungen

Besorgnis erregend sei jedoch eine mögliche massenhafte Vermehrung der rindenbrütenden Borkenkäfer. Nach der stürmischen Friederike befinde sich noch jede Menge Schadholz im Wald: „Dadurch können sich besonders gefährliche Käfer wie Buchdrucker oder Kupferstecher fortpflanzen. Die drohen nun auch verbliebene, noch stehende Fichten und Lärchen zu befallen. Die Trockenheit schwächt die Bäume, die Schädlinge finden ideale Brutbedingungen vor.“

Bauhof kümmert sich um städtisches Grün

Die trockene Hitze treibt auch den städtischen Bediensteten den Schweiß auf die Stirn: „In Wurzen und den Ortsteilen haben wir 28 000 Straßenbäume“, sagt Bauhofchef Steffen Horn. Es sei illusorisch, die alle gießen zu wollen. Deshalb konzentriere man sich auf die jungen Bäume. „Mit den Gartenbaufirmen ist vertraglich geregelt, dass sie in den ersten Jahren auch gleich mit wässern“, ergänzt Kathrin Höhme, Leiterin vom Grünamt. Genau wie der Leiter des Bauhofes dankt auch sie jenen Anwohnern, die gerade jetzt ein Herz fürs städtische Grün beweisen, indem sie selbst den durstigen Blumen vor ihrer Haustür zu trinken geben.

Von Haig Latchinian