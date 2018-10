Borsdorf

Ohne die Schirmmütze mit dem Esso-Aufnäher geht es nicht. Bevor Frank Altner die Tür zu seinem privaten Tankstellenmuseum in Borsdorf öffnet, verwandelt er sich vom Verkaufsleiter einer Mineralölgesellschaft zum selbst ernannten Ausstellungsleiter und Museumsdirektor.

Die blaue Kappe gehört dabei genauso zu seiner Dienstuniform wie die graue Steppweste mit den aufgenähten bunten Tankstellenlogos. Damit passen er und sein Vize-Direktor und Onkel Joachim Altner perfekt zwischen die große DDR-Nachtzapfanlage und die mobile Öltheke aus Störmthal im Eingangsbereich. Seit zwölf Jahren betreibt die Familie Altner das Museum in ihrer Freizeit. Was mittlerweile in Borsdorf zu einer Institution geworden ist, entstand in den neunziger Jahren aus einem Hobby.

In Borsdorf betreibt Frank Altner seit zwölf Jahren sein Tankstellenmuseum. Dabei zeigt er seinen Besucher allerlei Schätze, die Erinnerungen wecken.

Altner, von Berufs wegen viele Jahre in den alten Bundesländern unterwegs, war von der dortigen Tankstellentechnik fasziniert. „Manche Säulenarten gab´s im Osten so nicht. Da hab ich irgendwann angefangen, das Zeug in mein Auto zu laden und nach Hause zu schleppen,“sagt der Zweenfurther. Nun wirkt eine Zapfsäule im Haus vielleicht noch dekorativ.

Tankstellenmuseum 2006 eröffnet

Zehn dagegen stehen mehr als nur im Weg herum, sodass schließlich Frau Altner ein Machtwort sprach. Kurzfristig zogen die Sammlerstücke in eine alte Scheune, bevor Frank Altner 2005 von der Deutschen Bahn den ehemaligen Güterboden in Borsdorf erwarb. Ein Jahr lang arbeitete er, unterstützt von seiner Familie, an der Instandsetzung des alten Hauses, bevor 2006 das Museum eröffnete. Wer dort nur gucken und nicht anfassen oder zuhören möchte, verpasst etwas.

Das Tankstellenmuseum Borsdorf zeigt auch Mofas, Fahrräder aller Art. Quelle: Thomas Kube

Er habe in Borsdorf ein „Haus der tausend Dinge“ geschaffen, sagt Frank Altner. Eigentlich ist es jedoch mehr ein Haus der tausend Geschichten, denn der 59-Jährige kennt zu jeder Zapfsäule, jedem Ölkännchen und jedem Werbeschild eine Anekdote.

Und er erzählt sie mit Leidenschaft. So etwa von dem mannshohen Neon-Schild der Marke Shell, das er selbst Stück für Stück vom Dach einer aufgegebenen Tankstelle schraubte und anschließend 450 Kilometer auf der Dachreling seines Dienstwagens nach Hause transportierte. Oder von der Tankwartjacke, die ihm angeblich ein Scheich, eigentlich aber ein Freund, aus Abu Dhabi mitgebracht hat. „Die Geschichten sind auch das, was die Leute fasziniert. Wenn hier einer durchgeht und nur Blechteile stehen sieht, kann der damit nichts anfangen.“

Zapfanlage von der Autobahnmeisterei Engelsdorf

Dass Frank Altner das Tankstellenmuseum betreibt, hat sich in der Region herumgesprochen. Mittlerweile kommen viele seiner Ausstellungstücke zu ihm, so wie etwa die Zapfanlage, die ihm die ehemalige Autobahnmeisterei Engelsdorf überlassen hat. Oft kann der Sammler dann kaum erkennen, was er eigentlich vor sich hat. „Die Sachen sind oft verdreckt, aber wir machen sie sauber und da kommen manchmal Wunder zum Vorschein.“

Trotzdem begibt er sich auch selbst weiter auf die Suche, in verlassenen Werkstätten und den Hinterräumen alter Tankstellen. „Man muss dahingehen, wo man sich schmutzig macht, runter in die Keller. Dort, wo´s klebt, wo´s stinkt, wo die Spinnweben sind. Da findet man die Schätze.“

Und die umfassen längst mehr als Tankstellenzubehör. Frank Altners Sammlung hat Platz für alles, dem ein Hauch Vergangenheit anhaftet – Mopeds aus DDR-Zeiten, ein Hochrad von 1899 und Omas Küche im ersten Stock. Im Museumsführer ist der 59-Jährige nicht zu finden, da er keine geregelten Öffnungszeiten vorweisen kann. Führungen können aber mit ihm ganz persönlich ausgemacht werden; er nimmt sich die Zeit.

Zwei Euro kostet der Eintritt. Führungen am besten per Mail vereinbaren über: info@ts-museum.de.

Von Hanna Gerwig