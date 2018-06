Eilenburg

In der Eilenburger und Wurzener Region wird der Austausch von Transportleitungen einen Schwerpunkt in den Maßnahmeplänen des Versorgungsverbandes Eilenburg-Wurzen einnehmen. Darauf hat jetzt Geschäftsführerin Ramona Seifert in der Verbandsversammlung die Bürgermeister der Mitgliedskommunen hingewiesen.

Im November werde sie Informationen zur Altersstruktur des Netzes vorlegen. Dabei gehe es auch darum, was in den nächsten 10 bis 20 Jahren investiert werden müsse, um die Leitungen zwischen den Orten, die oft schon über viele Jahre im Boden liegen, auf Vordermann zu bringen. „Wir haben rund 1000 Kilometer Rohrnetz, das instandgehalten werden muss oder wo Leitungen nach und nach ausgetauscht werden müssen“, so Seifert.

Kurzfristige Maßnahmen in Düben, Beucha und Hohenprießnitz

Die Verträge mit den Firmen Haakshorst und Pfaffinger, die in der Eilenburger beziehungsweise Wurzener Region Reparatur- und Havariearbeiten realisieren, wurden um ein Jahr verlängert.

„Eigentlich wären sie dieses Jahr ausgelaufen. Wir hatten aber die Option vereinbart, um ein Jahr zu gleichen Vertragsbedingungen zu verlängern“, so Seifert. Dies sei mit Blick auf anstehende Arbeiten genehmigt worden. Das O.k. der Verbandsversammlung gab es zudem für die Umverteilung von Investitionsmitteln. Immer wieder käme es kurzfristig zu Straßenbaumaßnahmen, bei denen der VEW prüfe, ob der Leitungsbau mit realisiert werden kann. Da das Geld nicht eingeplant sei, müssten andere Maßnahmen gestrichen werden.

In diesem Fall beispielsweise zugunsten des Leitungsaustausches in der Kohlhaas-/Blücherstraße in Bad Düben, im Gäblerweg in Hohenprießnitz oder an der Bahnquerung der Brandiser Straße in Beucha. In puncto altes Wasserwerk in Wurzen konnte die Geschäftsleitung einen Erfolg vermelden. Das 1890 erbaute Gebäude stand lange zum Verkauf. Nun wurde es entsprechend des Verkehrswert-Gutachtens für 2900 Euro an eine Firma verkauft.

Von Kathrin Kabelitz