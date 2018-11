Brandis/Beucha

Das eigene Ego hintanstellen und den Nächsten im Auge behalten: Mit keiner anderen historischen Figur lässt sich dieses zeitlose gesellschaftliche Anliegen besser transportieren als mit dem Heiligen Martin. Jenem römischen Soldaten und nachmaligen Bischof von Tours, der in seinen jungen Jahren der Legende nach seinen Mantel mit einem armen Mann teilte.

Martinshörnchen verteilt

In Beucha wurde Samstagabend die über Jahrhunderte hinweg tradierte Geschichte erneut zum Anlass genommen, die Botschaft dem in der katholischen Kapelle zusammen gekommenen Nachwuchs in Form von untereinander zu teilenden Martinshörnchen nahezubringen. Seinen Anfang genommen hatte das traditionelle Beuchaer Martinsfest in der evangelischen Bergkirche, wo der Bläser-Nachwuchs des Brandiser Musikvereins unter der Leitung von Joachim Kühnel für den akustischen Rahmen sorgte. Danach begleitete er musikalisch den sich anschließenden und von der örtlichen Feuerwehr abgesicherten Lampionumzug zur katholischen Kapelle.

Ökumenisches Fest

„Das Martinsfest ist von seinem Wesen her ja ein ökumenisches Fest. In dieser Hinsicht sind wir in Beucha in der günstigen Situation, ein evangelisches und ein katholisches Gotteshaus in einer topografisch überschaubaren Entfernung zu haben. So können wir den ökumenischen Charakter gut zur Geltung kommen lassen“, erklärte der Brandiser Pfarrer Christoph Steinert.

Andreas Bunk mimt Martin

Er wusste auch beim diesjährigen Beuchaer Martinsfest den Brandiser Laienschauspieler und Musiker Andreas Bunk an seiner Seite. Selbiger und der Heilige Martin sind in Brandis fast schon eine Person, seit einigen Jahren schlüpft der Frontmann der Band „MemoryFX“ auch im benachbarten Ortsteil alljährlich in die Robe des Heiligen. Am Sonnabend brachte der Brandiser drei kleine Szenen im Altarraum der Bergkirche zur Aufführung, nämlich dessen Lebensabschnitte als römischer Soldat, als Mönch sowie als Bischof. Für Bunk nach eigenem Bekunden eine Rolle, die er alljährlich mit viel Herzblut schauspielert. „Der Heilige Martin ist für mich eine beeindruckende Figur der Kirchengeschichte“, so der Hobby-Mime.

Er tritt am Montag in Brandis erneut in dieser Rolle in Erscheinung. Um 17 Uhr beginnt das traditionelle Brandiser Martinsfest am CVJM-Domizil im Zeititzer Weg, von wo aus sich der Martinszug zur Stadtkirche in Bewegung setzt. Traditionell klingt die Veranstaltung am Abend auf dem einstigen Abkauf-Areal gegenüber dem Altenpflegeheim in der Bergstraße aus.

Von Roger Dietze