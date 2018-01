In Hohburg klappt’s auch mit den Nachbarn – seit 350 Jahren

Ein Dorf im Wurzener Land sucht seinesgleichen: Seit mindestens 350 Jahren lebt in Hohburg die Nachbargemeinde. So wird auch am Sonntag wieder zu Nachbarversammlungen geladen, um das gesellige Vergnügen, Nachbarbier genannt, vorzubereiten. Da sage noch mal einer, die Sachsen hätten keinen Sinn für Gemeinschaft.