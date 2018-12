Thammenhain

Woher er diesen langen Atem hat? Andreas Schön lacht. Er stammt aus Kitzscher, wo die Luft früher dick war. Vielleicht sei das ja der Grund. Jahrelang hatte der Elektriker in der Espenhainer Kohle gearbeitet. Sein ältester Sohn Michael litt zu DDR-Zeiten unter chronischer Bronchitis. Der Arzt legte der Familie nahe, Borna zu verlassen. Der Vater zögerte nicht, wanderte in die Hohburger Schweiz aus. Dorthin, wo die Wiesen schon damals grüner waren und – wo ordentlich durchgepustet werden konnte.

In Thammenhain fanden die Schöns ihr neues Zuhause. Sehr bald verbesserte sich der Gesundheitszustand des Sohnes. Doch damit nicht genug. Andreas und seine Frau Beate freuten sich über weiteren Nachwuchs: Anika und Dominik wurden geboren. In dem Jahr, als Dominik kam, beschloss der Vater, etwas von seinem Glück weiterzugeben. Er nahm sich vor, zu Weihnachten nicht nur die eigenen, sondern auch andere Kinder im Dorf zu beschenken.

Zur Galerie Schon zum 20. Mal verteilt Andreas Schön mit seinem Gefolge in Thammenhain Geschenke an die Kinder des Dorfes. Im Laufe der Jahre hat er einiges erlebt.

Mit der Pferdekutsche begann die Weihnachtsmann-Tour

Aus der Idee wurde eine Tradition, der nie die Luft ausging. In diesem Jahr lässt sich Weihnachtsmann Andreas Schön bereits zum 20. Mal voll bepackt durch den 500-Seelen-Ort chauffieren. In seinem Gefolge gibt es eine ganze Parade von Fahrzeugen, mit denen er im Laufe der Zeit auf Achse war. Mit der Pferdekutsche hatte einst alles begonnen. Diesmal werden es 400 Pferdestärken sein, auf die der Weihnachtsmann setzt. Alles weitere sei streng geheim, so der 57-Jährige.

An ein Gefährt erinnert sich der Bärtige besonders gern: an Matthias Kluges Gabelstapler. Der war derart mit Zweigen dekoriert, dass er aussah wie ein Baum im Wald. „Man kennt sich im Dorf. Manchmal weißt du sogar, wer wann wo frühstückt“, holt Andreas Schön aus. Er ließ sich also an der Fassade der betreffenden Familie in die Höhe liften. Und siehe da: In der Küche, im ersten Stock, saßen und aßen sie, Eltern und Kinder. „Gigantisch! Als ihnen der Weihnachtsmann durchs Fenster zuwinkte, ließen sie vor Rührung glatt den Löffel fallen.“

Nachbarsfamilien unterstützen die Schöns seit Jahren

Leuchtende Kinderaugen – sie seien der schönste Lohn für die Mühen im Vorfeld. Wer wüsste das besser als die beiden Söhne von Andreas Schön. Sie sitzen regelmäßig im Begleitauto und hüten Berge von Geschenken. Als Wichtel fungieren zudem Gisela und Dieter Harttig, Cornelia und René Falk sowie Ines und Ronny Krywult. Die befreundeten Nachbarsfamilien unterstützen die Schöns seit Jahren. Ohne sie würde nichts gehen. Lange vor der Bescherung treffen sie sich und füllen die annähernd 100 Tüten. Süßigkeiten, Obst, Spielzeug – die Wunschzettel der Kinder sind lang.

Und so sind in Thammenhain auch gleich zwei Bärtige nötig. Anfangs teilte sich Andreas Schön noch mit Feuerwehrchef Jörg Schöllig in den „Doppelpack“, später mit Andreas Prünstner. Inzwischen ist Jürgen Bussenius sein angestammter Weihnachtsmannkollege. Beide können nur staunen, wie selbstverständlich sich immer wieder Thammenhainer finden, die für die stundenlangen Touren von Haus zu Haus ihre eigenen kultigen Gefährte kostenlos zur Verfügung stellen. Darüber hinaus bieten sie sich als Chauffeure an.

Trike-Motorrad, Traktor, Kutsche oder Pick-Up

Matthias und Steffen Kluge fuhren mit Kutsche vor. Steffen Löll sowie Familie Leischnig mit Jeep und Hänger. Jan Bluschke mit dem Trabant Kübel. Andreas Rößler mit einem Trike-Motorrad. Daniel Harttig mit einem Fendt-Traktor. Gerd Maiwald sowie Enrico Gütte mit einem Pickup. Gerd Kramer mit einem Traktor. René Falk mit der Feuerwehr. Dieter Harttig mit seinem RS 09.

Der Weihnachtsmann kommt jedes Jahr in einem besonderen Gefährt angefahren. Quelle: privat

Glück im Unglück 2013: Als das Pferdefuhrwerk umkippte, standen die beiden Weihnachtsmänner wie durch ein Wunder auf der Straße und blieben damit genauso unverletzt wie Kutscher und Kutscherin, die sich mit einem kühnen Sprung in Sicherheit bringen konnten.

Überhaupt lief nicht immer alles glatt. Im Millenniumsjahr warteten die Kinder etwas länger auf ihre Geschenke. Der Grund: Die Weihnachtsmänner mussten zwar nicht die Welt retten, aber das Leben einer Kuh. Diese war auf dem Hof von Familie Kluge in ein Mistloch geraten. „Wie die Cowboys im Western warfen wir mehrmals das Lasso, um das Tier an den Hörnern herauszuziehen“, erzählt Andreas Schön. Letztlich sei es gelungen. Nachdem die Kuh mit Stroh abgeputzt war, konnte sie wieder zurück in den Stall. Erst dann begann die „Ochsentour“ mit der Kutsche.

Jede Tour des Weihnachtsmanns wird dokumentiert

Die Regeln sind klar: Alle Kinder bekommen ein Geschenk. Und wirklich alle. Also nicht nur die, die in den Häusern besucht werden, sondern auch auswärtige, die mit Eltern auf Durchreise sind. Einzige Bedingung: Ein Lied oder ein Gedicht. Es gab sogar schon Jungen und Mädchen, die sich mit Geige oder Gitarre ins Zeug legten. Die Reaktionen der Kleinen seien zu süß, als dass sie nur die Weihnachtsmänner erlebten. „Deshalb wird jede Tour dokumentiert. Im nächsten Jahr wollen wir die Filme auf der Leinwand zeigen, wenn wir den Tannenbaum aufstellen“, verrät Andreas Schön.

Er war es, der frischen Wind ins Dorf brachte. Andreas Schön regte nicht nur das Aufstellen von Weihnachts- und Maibaum an, er initiierte auch den Klub zu zweit und manches Straßenfest. Die Puste geht ihm nie aus. Und das, obwohl er als selbstständiger Elektromeister wahrlich genug um die Ohren hat und zudem noch Vizepräsident der Grimmaer Kartoffelkäferbande ist: „In diesem Jahr feierten wir 60. Geburtstag. Am Münchteich. Ein Riesen-Event. Mit über 1000 Motorradfreunden aus dem In- und Ausland.“

Motorradclub Kartoffelkäfer unterstützt Weihnachtsmann

Schön lobt den Zusammenhalt des traditionsreichen Motorradclubs. Freundschaft werde da noch groß geschrieben. Einer helfe dem anderen. Er sei froh, ein Kartoffelkäfer zu sein und den legendären gelb-schwarzen Helm tragen zu dürfen. Die ratternden und knatternden Grimmaer lernte er ausgerechnet über seinen ehrenamtlichen „Job“ als Weihnachtsmann kennen: „Ich war auf der Suche nach einem Trike. Daraufhin meldete sich ein aktiver Kartoffelkäfer.“

Ein Jahr fuhr Andreas Schön im Motorrad durch Thammenehain. Quelle: privat

Inzwischen gibt es schon einige Kartoffelkäfer in Thammenhain. Sie sind alles andere als eine Plage. Zwei von ihnen, Jürgen Bussenius und René Falk, unterstützen nicht nur die weihnachtliche Geschenketour, sondern engagieren sich zudem im preisgekrönten Heimatverein. So durfte sich der Verein bereits über den Wanderpokal der Bürgerschaft freuen. Die Idee, in Thammenhain verdienstvolle Einzelpersonen und Gruppen zu ehren, hatte einst – na wer schon? – klar, Andreas Schön. Jedes Jahr überreicht er, der Weihnachtsmann, den Cup gleich selber.

Ehrenmappe für ausgezeichnete Thammenhainer

Von Thammenhainern für Thammenhainer: Ex-Bürgermeister Karl-Heinz Nicklisch, die beiden Aktivposten Gisela und Dieter Harttig, Lisa Tutschek von der Volkssolidarität, Landwirt Andreas Knöfel, der Kindergarten, Gastwirt Dirk Rößler, Elisabeth und Rüdiger von Schönberg vom Schloss, Kamerad Toni Kramer, Tischlermeister Peter Heinze, der Kreativtreff, die Feuerwehr – sie alle sind mittlerweile Preisträger.

Verbunden mit dem Pokal ist eine Ehrenmappe, in der alle Ausgezeichneten aufgeführt sind. Der vom Weihnachtsmann jeweils zuletzt Geehrte muss in diese Mappe seinen Vorschlag für das nächste Jahr eintragen. Pokal und Mappe sind spätestens bis 1. Dezember beim Weihnachtsmann abzugeben.

Lob vom Bürgermeister Bürgermeister Uwe Weigelt ( SPD) ist voll des Lobes über die gelebte Gemeinschaft in Thammenhain: „Ich freue mich, dass der Ort solche Aktivposten wie Andreas Schön und all die anderen hat.“ Er könne nur den Hut vor so viel Engagement ziehen, sagt das Gemeindeoberhaupt. Das Lossatal mit seinen 17 Ortschaften und einer Fläche von 110 Quadratkilometern sei viel zu groß, als dass die Verwaltung das gesellige Leben allein stemmen könnte: „Als Rathaus schieben wir zwar Dinge an, leisten müssen sie aber die Dorfbewohner selber“, betont Weigelt. So gesehen gratuliert er den Thammenhainern zur inzwischen 20. Weihnachtsmann-Tour und wünscht am 24. Dezember auch weiter leuchtende Kinderaugen.

Andreas Schön und seine sieben Wichtel entscheiden dann demokratisch darüber, ob sie dem eingesandten Vorschlag folgen können. Wählbar sei praktisch jeder, sagt Weihnachtsmann Andreas Schön. Nur er käme dafür nicht in Betracht. Schließlich könne er sich den Pokal nicht selber überreichen. „Wie bitteschön sähe das denn aus?“, lacht der Nimmermüde. Der Star in Thammenhain sei ohnehin nicht der Weihnachtsmann, sondern die Dorfgemeinschaft, betont er. Deswegen könne er die Rute getrost stecken lassen. Sprach’s und macht sich an die letzten Vorbereitungen. Auf dass der Heilige Vormittag einmal mehr zum Erfolg werde – im Dorf nahe der Hohburger Berge, wo die Luft schon dünner werde.

Von Haig Latchinian