In der Deubener Kita haben die Handwerker das Sagen

Die Kita Kunterbunt in der Püchauer Straße in Deuben ist im Moment eher grau. Der Grund dafür allerdings erfreulich: Die bisher aus drei einzelnen Gebäuden bestehende kommunale Einrichtung wird umgebaut. Kosten: 1 133 670 Euro. Zu deren Abfederung nutzt die Gemeinde 427 000 Euro Fördermittel aus dem sächsischen Förderprogramm „Brücken in die Zukunft“.