Landkreis Leipzig. Sie vertreten eine Mehrheit. Zumindest eine relative, und allen Prognosen zufolge werden es mehr – die älteren Menschen. „Deshalb wollen wir Gehör finden“, sagt Paul Janus. Der 69-Jährige aus Borna ist Vorsitzender des Kreisseniorenbeirates: „Wir sind ein Organ des Kreistages.“ Und Interessenvertreter der Senioren zwischen Nischwitz und Narsdorf.

An sich sei die Situation für die ältere Generation im Landkreis Leipzig ganz gut, sagt Janus, der in Borna und Umgebung als interessierter Bürger, wie er sich selbst bezeichnet, bekannt ist. Dass er ein CDU-Parteibuch in der Tasche hat, spiele für seine Arbeit als Kopf des Kreisseniorenbeirates keine Rolle. „Wir verstehen uns als parteineutral.“ Mit seinen Mitstreitern, zu denen seine Stellvertreterin Elke Pohl aus Pegau, aber auch die Vorsitzende des Ortschaftsrates des Bornaer Ortsteils Wyhratal, Brigitte Beyer (CDU), gehören, will er den Finger in Wunden legen, die es aus Seniorensicht im Landkreis gibt. Etwa die mangelnde Versorgung mit leistungsfähigem Internet vor allem auf dem flachen Lande. Oder die Schließung von Betreuungsstätten für ältere Menschen. Negative Auswirkungen für Senioren in der Provinz habe auch die Umstrukturierung bei der Kirche.

Dennoch bleibt Janus dabei. „Der Landkreis ist seniorenfreundlich, aber niemand darf abgehängt werden.“ Das Gremium, das 20 Mitglieder aus allen Regionen hat und in dem auch Vertreter von Sozialverbänden wie die Diakonie und die Volkssolidarität sitzen, berät die Kreisräte und finde regelmäßig auch das Ohr von Landrat Henry Graichen (CDU). Janus, der sein Brot einst als E-Lok-Fahrer im Tagebau Schleenhain verdient hat: „Wir wollen die Meinungsbildung im Kreistag unterstützen.“

Was zweifellos nicht immer die erhofften Effekte hat. Konkret im Falle des Amtsblattes des Landkreises. Das wird bekanntlich nicht mehr gedruckt und an jeden Haushalt geliefert und existiert nur noch in seiner Online-Variante. Für viele Senioren, daran lässt der Beiratsvorsitzende keine Zweifel, keine echte Alternative. Hoffnung hat Janus dagegen, dass es gelingt, bei den Diskussionen um künftige Streckenführungen des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) auch mit den Belangen der älteren Semester durchzudringen. Positive Beispiele für die Berücksichtigung der Bedürfnisse älterer Menschen sind Janus zufolge Einrichtungen wie die Multiplen Häuser in Lossatal. Dort kommt der Seniorenbeirat am 31. August auch zu seiner nächsten Beratung zusammen.

Der Seniorenbeirat im Landkreis Leipzig hat seine Wurzeln im einstigen Muldentalkreis. Damals wie heute lebt das Gremium auch von Anregungen älterer Bürger. Und davon, macht der Vorsitzende klar, darf es ruhig noch mehr geben.

