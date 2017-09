Interkulturelle Woche: Ein Fest der Begegnung – Auftakt in der Brandiser Musikarche

Die 7. Interkulturelle Woche im Landkreis Leipzig wird in Brandis eröffnet. Dazu werden am Samstag ab 15.30 Uhr Integrationsministerin Petra Köpping (SPD) und Landrat Henry Graichen (CDU) in der Musikarche erwartet. Unter dem bundesweiten Motto „Vielfalt verbindet“ finden bis 8. Oktober 25 Veranstaltungen an zwölf Orten statt. 15 Vereine, freie Träger, Initiativen, Willkommensbündnisse und Projektpartner wollen mit unterschiedlichen Formaten den interkulturellen Dialog befördern.