Seit kurzem ist die irakische Flüchtlingsfamilie Alshabaki Pächter eines Kleingartens in der Sparte Sonnenblick. Mit dem Projekt will der Verein nicht nur die Integration fördern, sondern sieht darin auch eine Chance, den hohen Leerstand in vielen der 17 städtischen Anlagen zu verringern, sagte Vorsitzender Frank Lichtenberger.