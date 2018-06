Wurzen

335 000 Einwohner hat Island gerade mal. Klar, dass das kleinste Land, das sich jemals für eine WM qualifizierte, jeden Fan braucht. Das erkannten die Wurzener Jungs von Hackentrick 02 und beschlossen, den Wikingern nicht nur die Daumen zu drücken. Bei der Hobby-WM dieser Tage in Bennewitz lief der Freundeskreis als Team Island auf und wurde am Ende sensationeller Dritter. Niemanden dürfte das mehr gefreut haben als Martin Eyjólfsson, kein geringerer als Botschafter der Republik Island in Berlin. Huh!

Zur Galerie Wurzener Freizeitmannschaft bekommt Audienz beim isländischen Botschafter

Seine Exzellenz war es, die die Muldentaler Freizeitkicker zuvor persönlich in die Botschaft eingeladen hatte. Nicht etwa in feinem Zwirn und nach steifem Protokoll, sondern im Nationalmannschaftstrikot und mit geschminkter Staatsflagge auf der Wange. Noch vorm offiziellen Public Viewing auf dem Botschaftsgelände empfing der hochrangige Diplomat die Spieler von Hackentrick 02 zu einer Privataudienz: Die Wurzener überreichten einen Präsentkorb mit zünftigen Flipsen, Reis und Haferflocken, der Botschafter spendierte Wimpel, Anstecknadeln und original isländisches Bier. Er selbst sei mal Fußballer gewesen und kenne den Nationaltrainer sowie dessen Co. persönlich, sagte Martin Eyjólfsson. Er wünschte den Jungs maximalen Erfolg bei ihrem Turnier in Bennewitz. Zu der Zeit wusste der Botschafter noch nicht, dass genau wie die richtigen Isländer auch die Muldentaler Isländer gegen Nigeria mit 0:2 verlieren sollten. Immerhin, während die Mannschaft um Kapitän Aron Einar Gunnarsson, wegen seiner langen Einwürfe auch Einwurfson genannt, nach der Vorrunde ausgeschieden ist, setzten sich die Wurzener Nordlichter in Bennewitz im Spiel um Platz drei durch. Als der Botschafter später erfuhr, dass die Sachsen im Neun-Meter-Schießen siegten und einen Pokal gewannen, sandte er ihnen sogar eine Grußadresse.

Hackentrick 02 ist längst Kult im Wurzener Land

Jörg Kabus, Michael und Erwin Schön, Stefan Schöne, Olaf Müller, Sven Jurzok, Ricardo Ludwig-Schunke, Nico Rehmann, Christian Freitag, Paul Kornowski und Thomas Pfendt mit seinen Drillingen Tom, Hannes und Sascha – Hackentrick 02 ist längst Kult im Wurzener Land. 2002, deshalb auch 02, kam den damaligen Gymnasiasten auf der Kursfahrt nach Italien die Idee, eine Freizeitmannschaft zu gründen. Vielleicht auch, weil sie ahnten, dass sie nach der Penne in alle Himmelsrichtungen verstreut würden und es doch toll wäre, sich wenigstens drei bis vier Mal pro Jahr zu treffen. Und tatsächlich hielt die eingeschworene Truppe Wort: Ob zu Ringelnatzlauf, Weihnachtsfeier oder eben Hobby-WM – die Hackentrickser 02 reisen nicht nur aus Thammenhain oder Kühren an, sondern auch aus Bayern und Baden-Württemberg, sogar aus Arabien oder vom Balkan. Stefan Hofmann etwa lebte lange im Oman, hat dort eine eigene Reiseagentur, wirbt seitdem auch unter seinen Freunden für Touren durch den mitunter überraschend grünen Wüstenstaat. Daniel Lehne hat es nach Bulgarien verschlagen, er wohnt dort mit seiner Familie.

Wer nicht fragt, der nicht gewinnt

Thomas Christ ist inzwischen in München zu Hause. Er war es, der die tolldreiste Idee hatte, sich direkt an die isländische Botschaft zu wenden. Nach dem Motto „Wer nicht fragt, der nicht gewinnt“ kontaktierte er Berlin, ohne auch nur einem einzigen seiner Kumpels vorher etwas zu verraten. Die Überraschung ging voll auf, und so erschienen die Wurzener an jenem Tag mit einheitlicher Sportbekleidung zum „Staatsempfang“ in der Botschaft. Selbstverständlich in den Nationalfarben Islands und mit aufgedrucktem, inzwischen weltbekanntem Schlachtruf „Huh!“ Spätestens seit dem Triumph der Fußballer bei der EM sei er ein stiller Verehrer der Isländer, gesteht Martin Ferl: „Man muss es sich mal vorstellen – in Island gibt es nur etwa 50 Fußballprofis! Und doch haben sie sich für die WM qualifiziert. Noch dazu als Gruppenerster.“ Martin ist Gründungsmitglied von Hackentrick 02. Als es damals losging, spielte er noch aktiv Fußball beim SV 84 Roitzsch. Sein Vater Dieter war im Verein Abteilungsleiter. Mitte der 90er-Jahre stampfte er mit Gleichgesinnten mehrere Jugendmannschaften aus dem Boden – und einen Fußballplatz noch dazu: „Aus einem Feld machten wir in Eigeninitiative einen Sportplatz, zwei Container auf dem benachbarten Gartengrundstück dienten als Umkleidekabinen.“ Als größter Erfolg der Männer gilt der Kreispokalsieg über Falkenhain. 2014 war Schluss mit Fußball in Roitzsch. Wo einst gekickt wurde, befindet sich inzwischen ein Regenrückhaltebecken. Die Mannen um Dieter Ferl spielen nun einmal die Woche Volleyball. Beim alljährlichen Turnier der Roitzscher stieg diesmal auch Hackentrick 02 am Netz mit hoch. Dabei bewies der Freundeskreis einmal mehr, wie vielseitig er ist. Kein Wunder, mit Gilbert Heinze, André Spalteholz und David Wittmer sind auch Tischtennisspieler mit an Bord.

Martin Eyjólfsson ist Ehrenmitglied von Hackentrick 02

Eigentlich unglaublich, dass Henrik Jahn, Kevin Schirmer – und wie die Muldentaler Isländer noch alle heißen mögen – bei der Hobby-WM den dritten Platz erkämpfen konnten. Erst um Mitternacht war das Gros der Mannschaft vom Botschaftsbesuch aus Berlin zurückgekehrt. Hackentrick 02 ist eben eine ausgeschlafene, nimmermüde Truppe. Zwar bereisten sie schon Länder wie Dänemark, Schweden oder Norwegen – Island aber fehlt ihnen noch. Das soll sich demnächst ändern. Wer weiß, vielleicht zeigt ihnen ja Botschafter Martin Eyjólfsson persönlich das Land. Ein Anfang jedenfalls ist gemacht. So schenkten ihm die Wurzener eines ihrer Trikots und ernannten ihn offiziell zum Ehrenmitglied von Hackentrick 02.

Von Haig Latchinian