Jens Müller möchte Geschichtspfad entstehen lassen und historische Orte beschildern

An der Bismarckeiche in der Brandiser Mathildenstraße erinnert ein schon leicht verwittertes Holzschild daran, dass die Stadt den Baum am 28. April 1895 anlässlich des 80. Geburtstages des Reichskanzlers setzte. Der bisher einzigen Tafel in der Stadt könnten bald weitere folgen. Der Brandiser Jens Müller möchte einen Geschichtspfad entstehen lassen.