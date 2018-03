Jugend trainiert für Olympia – Turnernachwuchs erstmals in Falkenhain

Lossatal/Falkenhain. Sport frei heißt es im neuen Sportzentrum Falkenhain, das erst im Januar vergangenen Jahres seiner Bestimmung als Schul-, Gesundheits- und Seniorensportzentrum übergeben wurde. Damit bietet sich diese moderne Trainingsstätte nicht nur für den verbesserten Schul- und Vereinssport an, sondern empfiehlt sich eben auch für größere Wettkämpfe auf Landesebene.

Und so fand nun erstmals unter dem Motto „Jugend trainiert für Olympia“ ein großer Schulwettkampf der Sportlerinnen und Sportler im Geräteturnen statt, der über zwei Tage als Landesfinale den Nachwuchs für die Europa- und Weltmeister sowie Olympioniken von morgen ermittelt. Und daran beteiligen sich etwa 200 junge Athleten der Oberstufenklassen fünf bis zwölf aus den fünf sächsischen Regionalschulämtern Zwickau, Bautzen, Chemnitz, Dresden und Leipzig.

„Dieser Wettkampf fand bisher in Riesa statt, wurde aber nun in den Leipziger Raum verlagert, da von hier die meisten Schulmannschaften kommen“, erklärte Dana Bienias, die als Schulsportbeauftragte auf Landesebene die organisatorischen Fäden in der Hand hat. Das ferne Ziel der Nachwuchssportler, die nahezu alle in ihren Heimatorten in einem Sportverein trainieren, sei natürlich getreu des Mottos der Traum von Olympia. Doch zunächst geht es darum, sich für das Bundesfinale der Geräteturner zu qualifizieren, das im Mai in Berlin stattfindet.

Von Frank Schmidt