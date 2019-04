Lossatal/Dahlen

Die Leitung des sächsischen Förder- und Fachbildungszentrums Wurzen sowie die Bewirtschafter staunten nicht schlecht: Das im Auftrag der Lossataler Firma Carlowitz KG durchgeführte Vorhaben „Gehölzsanierung Heckensystem am Schwarzen Kater“ war zwar keineswegs zu beanstanden. Immerhin dient es als wertvoller Beitrag zum Umweltschutz und dem Erhalt der Artenvielfalt. Doch trübte der jüngste Arbeitseinsatz bei Dahlen ( Landkreis Nordsachsen) die Freude darüber.

Von Silikontuben bis hin zu Teppichresten

„Was uns bei den Arbeiten am Gehölz an Müll entgegenkam, spottet jeder Beschreibung“, berichtet Forstbetriebsleiter Guido Spehr. Tatsächlich: Gläser, gefüllt mit Urin, Asbest, eine Palette mit Fliesen, Spraydosen, Silikontuben, Katzenfutter, Teppichreste, Bauschutt und vor allem viel Plastik prägen das Erscheinungsbild der Hecken, welche die Ackerflächen begrenzen. Anlass genug, hier aktiv zu werden. Schnell war ein Schülertrupp der Klosterschule Roßleben in Thüringen zusammengestellt, die vom Unterricht freigestellt wurden, um in die Berufswelt hineinzuschnuppern. Und so erfuhren sie, was die Mitarbeiter der Straßenmeistereien tagaus tagein auf diesem Gebiet zu leisten haben. „Sozusagen unser Thursday for Future“, erzählen Valentina (17), Valentina (18), Laetitia (17) und Anna (16) in Anspielung auf die mittlerweile weltweit stattfindenden wöchentlichen Schülerdemonstrationen zum Thema Umwelt.

Schülerinnen säubern eine Strecke von 600 Metern

Einen Vormittag lang befreiten sie eine Strecke über 600 Meter in Richtung Dahlen von Unrat und müssen dabei einen winzigen Bruchteil der Gesamtproblematik angesichts der vielen Kilometer Straßenhecken in Sichtweite erkennen. „Warum verschönert man seinen eigenen Garten, verschmutzt dann aber derart die Umwelt vor der eigenen Tür? Das ist doch rücksichtslos!“, empört sich Valentina beim Fund von Keimfolie, leeren Säcken für Gartenerde sowie in Plastiktüten entsorgten Kompost. Sie hat sich übrigens auch nicht von ihrem 17. Geburtstag abhalten lassen, an der Umweltaktion teilzunehmen.

Plastepartikel landen wieder in der Nahrungskette

Ihre Kameradin Valentina (18) birgt wenig später eine Unzahl von Schnapsflaschen aus dem stacheligen Weißdorn. „Da fragt man sich doch, ob diese während der Fahrt konsumiert werden und einfach aus dem Fenster fliegen“, wundert sich die Schülerin, die gerade die Fahrerlaubnis erworben hat. „Ist den Leuten eigentlich klar, dass alles, was sie hier gedankenlos entsorgen, in einen Kreislauf gerät und letztlich in Form von Mikroplastik und Schadstoffen wieder bei ihnen landet?“, fragt sich Anna. „Das Ganze weht doch auf die Äcker und ins Wasser, zerlegt sich in winzige Partikel und gerät so in die Nahrungskette.“ Selbst mit jeder achtlos weggeworfenen Zigarettenkippe, die die Schülerinnen in großer Menge auflesen, geraten zig giftige Chemikalien in die Umwelt. Allein eine Kippe kann bis zu 40 Liter Grundwasser verseuchen,

Proteste „Friday für Future“ sind ein wichtiger Schritt

„Wir kritisieren immer schnell den Umgang mit Müll in sogenannten Entwicklungsländern. Viel besser können wir es hierzulande offensichtlich auch nicht“, resümiert Laetitia den Einsatz am Schwarzen Kater. Und in einem sind sich die Schülerinnen aus Roßleben sowieso einig: „Die Proteste im Rahmen von ,Fridays for Future’ sind ein erster wichtiger Schritt, doch nur die tatsächliche Umsetzung unserer Forderungen kann etwas bewegen.“

Von LVZ